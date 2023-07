Khống chế vụ cháy rừng trong đêm ở Nghệ An

Sáng 13-7, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng và nhân dân đã khống chế được đám cháy rừng xảy ra ở địa bàn xã Thượng Tân Lộc.

Đám cháy xuất hiện vào khoảng 10 giờ sáng 12-7, ở xóm Phúc Lộc (xã Thượng Tân Lộc) và được chính quyền địa phương, nhân dân khống chế. Tuy nhiên, đến chiều và tối cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại. Do gió to, thời tiết khô hanh, địa hình phức tạp nên đám cháy lan rộng, việc khống chế gặp rất nhiều khó khăn.

Để dập lửa, nhiều đơn vị, lực lượng đã được huy động với khoảng 700 người gồm: Lữ đoàn 414, Trường Quân sự Quân khu 4, Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2, Công an tỉnh Nghệ An, nhân dân trong vùng,…

Đến 3 giờ sáng 13-7, đám cháy đã được khống chế. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.