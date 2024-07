Không được nhường đường, tài xế xe tải cầm tuýp sắt dọa đánh người

Ngày 17-7, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Lạc của đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính ông T.H.N. (sinh năm 1966, ngụ tỉnh Bạc Liêu) là tài xế lái xe tải cầm tuýp sắt “nói chuyện” tài xế xe ô tô trên đại lộ Võ Văn Kiệt gây xôn xao dư luận.

Trước đó, ngày 12-7, mạng xã hội lan truyền clip dài 26 giây ghi lại cảnh người đàn ông lái xe tải đỗ phương tiện giữa đường. Sau đó, người này cầm theo tuýp sắt xuống xe nói chuyện với tài xế xe ô tô 7 chỗ đang dừng đèn đỏ phía trước tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành vi của người đàn ông lái xe tải hết sức manh động và mong công an vào cuộc điều tra.

Nhận tin, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng PC08 xác định người đàn ông cầm tuýp sắt là tài xế của Công ty T.N. được công ty giao điều khiển xe ô tô tải biển số: 50H… vào ngày 12-7. CSGT đã mời chủ phương tiện là ông N.V.C. và ông N. lên làm việc.

CSGT làm việc với tài xế cầm tuýp sắt và chủ xe

Ngày 15-7, ông N. và ông C. đã tới làm việc. Ông N. khai, ngày 12-7 có điều khiển phương tiện lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, hướng An Dương Vương đi về Hồ Học Lãm. Khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Lê Cơ (phường An Lạc, quận Bình Tân), ông N. ra tín hiệu xin đường đối với xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Tuy nhiên, xe ô tô 7 chỗ không nhường đường nên ông N. bức xúc. Khi hai xe dừng đèn đỏ ở giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm thì ông N. bước xuống xe, cầm theo ống sắt rỗng ruột nói chuyện với người lái xe ô tô 7 chỗ. Tuy nhiên, hai bên không xảy ra xô xát, tự hòa giải và tiếp tục di chuyển.

Clip vụ tài xế xe tải cầm tuýp sắt “nói chuyện” tài xế xe ô tô trên đại lộ Võ Văn Kiệt

CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với ông N. với hành vi “đỗ xe ô tô tải trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau” theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, do ông N. có hành vi thiếu văn minh tại nơi công cộng nên CSGT phối hợp bàn giao vụ việc cho Công an phường An Lạc, quận Bình Tân để tiếp tục xử lý theo quy định.

CHÍ THẠCH