Không khí lạnh đang tăng cường, nhiều nơi rét trở lại

Dự báo càng về giữa và cuối tuần, nền nhiệt ở nhiều nơi càng giảm do không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường đang tràn xuống miền Bắc nước ta. Thời tiết Hà Nội sáng 17-3 trở nên rét hơn hôm qua, với nhiệt độ vào buổi sáng chỉ còn 16 độ C. Dự báo, từ nay đến cuối tuần, nền nhiệt tiếp tục giảm thêm 1-2 độ C.

Một góc phố nhỏ Hà Nội sáng nay. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 17-3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc bộ, sau đó lan rộng đến Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ, Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế, nền nhiệt dao động trong khoảng 16-18 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc cũng gia tăng cường độ, gây biển động mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Tại khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (trong đó có vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động.

Đợt không khí lạnh này cũng kéo theo mưa rào và dông, đặc biệt tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, có nơi mưa to cục bộ. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra ở Trung bộ, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi và hạ tầng giao thông. Trên biển, tình trạng biển động mạnh tiềm ẩn nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, đặc biệt ở những khu vực chịu rét đậm, rét hại. Ngư dân cần hạn chế ra khơi khi có cảnh báo gió mạnh để đảm bảo an toàn. Đồng thời, các địa phương ở miền núi phía Bắc theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời.

PHÚC HẬU