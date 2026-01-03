Không khí lạnh tăng cường, giá rét bao trùm miền Bắc

Sáng sớm 3-1, Hà Nội rét đậm 13 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo hôm nay là ngày giá rét bao trùm miền Bắc, miền Trung cũng lạnh đến rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 3-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Bắc của Trung Trung bộ, làm nhiệt độ giảm phổ biến 1-2 độ C so với ngày trước đó.

Ảnh vệ tinh không khí lạnh sáng 3-1. Nguồn: Z.E

Do tác động của không khí lạnh, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc giật cấp 7.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo trong ngày 3-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung bộ, sau đó lan xuống một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trời rét. Riêng vùng núi Bắc bộ xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Bắc Trung bộ phổ biến 13-16 độ C. Từ Quảng Trị đến TP Huế phổ biến 16-19 độ C. Vùng núi cao Bắc bộ có nguy cơ xuất hiện băng giá.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông.

Theo các chuyên gia khí tượng, TPHCM trong ngày 3 và 4-1 se lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 21 độ C, nhiệt độ cao nhất (buổi trưa) 30 độ C.

Trong ngày và đêm 3-1, khu vực Nam bộ có mây, ngày nắng gián đoạn. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ cấp 2-3. Riêng ven biển Nam bộ, do ảnh hưởng của gió Đông Bắc trên biển mạnh, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang (An Giang) và vịnh Thái Lan có gió cấp 5-6, biển động.

PHÚC HẬU