Không miễn phí điều trị Covid-19, BHYT sẽ chi trả

Chiều 14-6, tại cuộc tọa đàm trao đổi về truyền thông y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, đối với dịch Covid-19 khi chuyển từ dịch truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B thì việc điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ không miễn phí nữa nhưng nếu người bệnh có thẻ BHYT sẽ được thanh toán theo quy định của BHYT.

"Đây chỉ là thay đổi trong thanh toán, còn phác đồ và phương thức điều trị Covid-19 vẫn như bình thường không phân biệt dịch nhóm A hay B", Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, đồng thời cho biết, Bộ Y tế và Bộ Tư pháp đang tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ có quyết định chuyển Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B, dự kiến sẽ trong tháng 6 này.

Trong khi đó, ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam luôn giám sát đồng bộ về tình hình dịch bệnh. Do đó khi chuyển Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B, theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm cho thấy, phân loại dựa trên bệnh học là chủ yếu. Tại Việt Nam, dịch bệnh ở nhóm A việc phòng chống chủ yếu là các biện pháp về hành chính xã hội, khi sang nhóm B thì bỏ các hoạt động kiểm soát về hành chính xã hội. Hay nói cách khác là nếu nhóm A thì ngoài ngành y tế sẽ có các bộ, ngành cùng tham gia chống dịch nhưng khi sang nhóm B thì chủ yếu là ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống.

Theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 85.000 ca mắc Covid-19. Trung bình, mỗi tháng nước ta có 17.000 ca, giảm 8,5 lần so với năm 2021 và giảm 48 lần so với năm 2022. Cả nước cũng ghi nhận 20 ca tử vong do Covid-19, tỷ lệ tử vong giảm mạnh xuống còn 0,02% (năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%). Toàn quốc cũng đã tiêm chủng được trên 226 triệu liều vaccine Covid-19 các loại. Tỷ lệ tiêm liều cơ bản cao hơn 1,4 lần so với trung bình của thế giới. Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại cao hơn 2 lần so với trung bình thế giới.