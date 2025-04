Không ngừng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số, Vietjet thắng lớn tại Asia Pacific Loyalty Awards 2025 với Vietjet SkyJoy

Chương trình khách hàng thân thiết của Hãng hàng không Vietjet - Vietjet Sky Joy đã xuất sắc giành giải thưởng "Best Use of Digital Technology" tại Asia Pacific Loyalty Awards 2025, tổ chức tại Melbourne, Australia. Giải thưởng nhằm tôn vinh sự xuất sắc và đổi mới của các chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.