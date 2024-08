Khu du lịch Làng nổi Tân Lập (Long An) nợ tiền thuê đất hơn 4,7 tỷ đồng

Ngày 1-8, ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Long An cho biết, sở đang phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Long An giải pháp xử lý về vi phạm hợp đồng đối với Dự án khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập - Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập do Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười (Công ty Tháp Mười) làm chủ đầu tư.