Ngày 6 - 3, Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đến kiểm tra, khảo sát thực tế một số mô hình tiêu biểu về nông thôn mới (NTM) và phát triển sản phẩm OCOP tại tỉnh Long An.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết, thời gian qua, nông nghiệp luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, tỉnh rất quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đúng thực chất, không chỉ đơn thuần là phấn đấu đạt thêm một vài tiêu chí so với xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng chỉ đạo ngành nông nghiệp tập trung đẩy mạnh chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện để du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp phát triển.

Ông Nguyễn Văn Út kiến nghị Bộ NN-PTNT quan tâm đầu tư, nâng cấp cống Rạch Chanh và cống Bắc Đông trên tuyến Quốc lộ 62 để tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại và giao thương của người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan yêu cầu tỉnh Long An nhanh chóng có những chương trình, đường lối đột phá để chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, ông nhấn mạnh, du lịch nông nghiệp, nông thôn đang là xu thế mới, Long An nên mạnh dạn đi trước, đón đầu. Ngành chức năng luôn khuyến khích du lịch nông nghiệp tỉnh Long An xây dựng chương trình “Học kỳ làm nông” để vừa tạo không gian vui chơi, trải nghiệm, vừa xây dựng, vun đắp tình yêu nông nghiệp cho các thế hệ học sinh.

Theo báo cáo, đến nay, toàn tỉnh Long An có 118/161 xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 28 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là huyện Châu Thành, Tân Trụ, thị xã Kiến Tường và TP Tân An. Hiện, tỉnh Long An đang lập hồ sơ, thủ tục để trình Trung ương công nhận huyện Cần Đước đạt chuẩn NTM và huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM nâng cao.

Về sản phẩm OCOP, toàn tỉnh hiện có 77 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó, có 26 sản phẩm đạt 4 sao và 51 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP chủ yếu thuộc các nhóm ngành thực phẩm, thảo dược, lưu niệm, nội thất…

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã đến khảo sát thực tế tại vườn chanh không hạt xuất khẩu tại xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, dây chuyền sản xuất và chế biến chanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt (xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) và kiểm tra hoạt động của xã NTM Thạnh Hòa, huyện Bến Lức.