Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng kiểm tra nhà nước khẩn trương nghiệm thu dự án metro Bến Thành -Suối Tiên

Công trình dự án Metro số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Hội đồng Thẩm định an toàn hệ thống do Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì, quan tâm nhanh chóng, đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị để đưa dự án vào vận hành khai thác.

MAUR cũng đề nghị Hội đồng Thẩm định cấp giấy phép môi trường - Bộ TN-MT chủ trì xem xét, đẩy nhanh quá trình thẩm định cấp giấy phép môi trường cho dự án.

Đối với công tác thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Gói thầu CP1a - Xây dựng đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiến hành kiểm tra và có ý kiến khắc phục một số nội dung liên quan. Gói thầu CP2 - Xây dựng đoạn trên cao và depot Long Bình, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã thẩm duyệt công tác PCCC cho 1 nhà ga trên cao, depot, trạm biến áp Suối Tiên và trạm biến áp Rạch Chiếc. Trên cơ sở đó, MAUR đã hoàn thiện nội dung báo cáo và kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nghiệm thu các hạng mục của gói thầu CP2.

Khẩn trương nghiệm thu phòng cháy chữa các nhà ga. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để đảm bảo dự án đưa vào vận hành đúng tiến độ, MAUR kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nghiệm thu PCCC 11 nhà ga trên cao, depot, trạm biến áp Suối Tiên và trạm biến áp Rạch Chiếc của gói thầu CP2; thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC cho gói thầu CP1a.

Về công tác nghiệm thu công trình, MAUR kiến nghị UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Hội đồng Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành dự án.

QUỐC HÙNG