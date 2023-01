Kiên quyết xử lý cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 14-1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Chỉ thị nêu rõ, theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, cả nước có 456 cơ sở giết mổ động vật tập trung tại 37 tỉnh thành được cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y/an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 22.000 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ chưa đáp ứng điều kiện vệ sinh thú y/an toàn thực phẩm. Thực trạng trên cho thấy, việc kiểm soát giết mổ chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt nguy cơ giết mổ động vật chết, động vật mắc bệnh, làm lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm là rất lớn.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh thành trực tiếp chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở, dây chuyền giết mổ động vật theo hướng hiện đại; có chính sách nâng cấp các cơ sở giết mổ được sắp xếp trong mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung; tổ chức triển khai xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quyết định phê duyệt mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tại địa phương, bảo đảm có kiểm soát thú y, không để lây lan dịch bệnh, bảo đảm môi trường và an toàn thực phẩm. Xây dựng lộ trình các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ vào cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát của chính quyền địa phương và của cơ quan thú y và có giải pháp quyết liệt để quản lý, kiểm tra việc thực hiện. Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Hàng năm xây dựng và triển khai các chương trình giám sát, kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở giết mổ đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật; giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, nhân viên thú y thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đối với cơ sở giết mổ động vật; cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật sử dụng làm thực phẩm.