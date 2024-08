Kịp thời cứu sống người đàn ông nghi treo cổ tự tử ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 9-8, lực lượng y bác sĩ, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, sơ cấp cứu thành công 1 người đàn ông nghi treo cổ tự tử ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cấp cứu một người đàn ông nghi treo cổ tự tử

Khoảng 7 giờ 13 phút cùng ngày, nhận được tin báo có người treo cổ tự tử tại khu đất đối diện Trung tâm hành chính tỉnh (đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa), Công an phường Phước Trung đã đến hiện trường xác minh thông tin.

Trung tá Đỗ Hồng Chinh, Phó trưởng Công an phường Phước Trung, cho biết khi phát hiện ông H. (70 tuổi, trú tại huyện Long Điền) đang trong tư thế treo cổ, lực lượng đến gần kiểm tra thì thấy người vẫn còn ấm. Nhận định thời gian nạn nhân treo cổ chưa lâu nên công an đã cùng với người đi đường cắt dây, đưa ông H. xuống và thông báo với cấp cứu 115, Bệnh xá Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến hiện trường hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, y bác sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận thấy nạn nhân đã ở trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đe dọa đến tính mạng, bác sĩ thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu rồi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện ông H. đang trong quá trình hồi sức tại Bệnh viện Bà Rịa.

PHÚ NGÂN