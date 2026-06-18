Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa XI xem xét nhiều dự án giao thông, chỉnh trang đô thị trọng điểm

Ngày mai, 19-6, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) tại Hội trường Thành phố, dự kiến diễn ra trong 1 ngày.