Podcast bản tin thời sự 2-8: Bắt giữ 37 đối tượng trong đường dây ma túy Etomidate "đội lốt" thuốc lá điện tử

Podcast bản tin thời sự 2-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Siêu bão Dolphin giảm cấp, di chuyển về phía Nhật Bản; Sơn La: Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ 3 người bị mưa lũ cuốn trôi; Trên công trường đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; Nhộn nhịp mùa cá cơm bún ở vùng biển Hà Tĩnh; Giá vàng trong nước ở mức cao, nguồn cung tiếp tục bị hạn chế; Nghi nổ khí gas, 2 người bị thương, 3 căn nhà bị hư hỏng...