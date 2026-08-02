Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Podcast bản tin thời sự 2-8: Bắt giữ 37 đối tượng trong đường dây ma túy Etomidate "đội lốt" thuốc lá điện tử

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 2-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Siêu bão Dolphin giảm cấp, di chuyển về phía Nhật Bản; Sơn La: Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ 3 người bị mưa lũ cuốn trôi; Trên công trường đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; Nhộn nhịp mùa cá cơm bún ở vùng biển Hà Tĩnh; Giá vàng trong nước ở mức cao, nguồn cung tiếp tục bị hạn chế; Nghi nổ khí gas, 2 người bị thương, 3 căn nhà bị hư hỏng...

Podcast bản tin thời sự 2-8: Bắt giữ 37 đối tượng trong đường dây ma túy Etomidate "đội lốt" thuốc lá điện tử
Podcast bản tin thời sự 2-8: Bắt giữ 37 đối tượng trong đường dây ma túy Etomidate "đội lốt" thuốc lá điện tử

THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

vụ nổ bị thương hư hỏng nhà cửa nổ khí gas Công an TPHCM PC04 mua bán trái phép ma túy Etomidate thuốc lá điện tử Pod Chill ngư dân tỉnh Hà Tĩnh cá cơm bún cá mờm cá cơm sữa đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương huy động nhân lực máy móc xây dựng công nhân siêu bão Dolphin bão biển động mạnh thời tiết giá vàng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn