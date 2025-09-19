Ngày 19-9, tại Trường Đại học An ninh nhân dân (phường Linh Xuân, TPHCM) diễn ra Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Trường Đại học An ninh nhân dân và NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng PGS-TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Tạp chí Cộng sản… cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học An ninh nhân dân.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trường Đại học An ninh nhân dân

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học An ninh nhân dân đánh dấu bước đi quan trọng trong công tác phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Đại diện NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học An ninh nhân dân cùng thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp gồm 6 nội dung: phối hợp nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm để đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; phối hợp thẩm định, biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, quảng bá các ấn phẩm xuất bản của Bộ Công an, Trường Đại học An ninh nhân dân và NXB Chính trị quốc gia Sự thật; phối hợp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; phối hợp thực hiện công tác dân vận, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và học viên; phối hợp trong chuyển giao, ứng dụng kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Thiếu tướng, TS Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, khẳng định, thời gian qua, NXB đã xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm phát biểu tại hội nghị

“Hội nghị ký kết hôm nay là sự cụ thể hóa thiết thực Quy chế phối hợp, thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục chính trị, quyết tâm đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị”, PGS-TS Vũ Trọng Lâm cho biết.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng sách cho Trường Đại học An ninh nhân dân

Đại tướng Lê Hồng Anh tặng sách cho Trường Đại học An ninh nhân dân

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh đã trao tặng sách cho Trường Đại học An ninh nhân dân. Về phía NXB Chính trị quốc gia Sự thật cũng trao tặng sách cho hai đồng chí, đồng thời trao tặng cho Trường Đại học An ninh nhân dân Tủ sách điện tử và một số ấn phẩm của NXB.

QUỲNH YÊN