Kỷ luật Bí thư xã bỏ học bồi dưỡng để chơi giải pickleball

Ngày 31-12, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai có thông cáo báo chí về quyết định kỷ luật 3 cán bộ, lãnh đạo xã do có nhiều vi phạm, gây dư luận xấu; trong đó có Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong là ông Phan Tất Phượng.

Theo đó, vừa qua, tại kỳ họp thứ 6, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã xem xét báo cáo kết quả, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các ông: Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong; Đinh Hồng Thuật, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá; Phạm Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy, các ông Phan Tất Phượng, Đinh Hồng Thuật, Phạm Văn Hoàng đã thiếu gương mẫu, chấp hành không đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã; vi phạm quy chế làm việc về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...

Trước đó, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, đặc khu trên cả nước. Lịch học bắt đầu từ ngày 6 đến 8-9, hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ông Phan Tất Phượng bị người dân phản ánh không tham dự lớp học mà lại tham gia giải pickleball, diễn ra vào ngày 7-9 tại sân bóng thuộc xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Sau khi có dư luận, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phượng.

Các ông Đinh Hồng Thuật, Phạm Văn Hoàng cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, liên quan việc không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng nêu trên.

NGỌC OAI