Khai mạc "Ngày hội sách và văn hóa đêm" tại Đường sách TPHCM

Tối 21-11, tại Đường sách TPHCM diễn ra chương trình khai mạc “Ngày hội sách và văn hóa đêm” lần thứ nhất. Đây là chương trình thí điểm nhằm mở rộng mô hình hoạt động văn hóa đọc, từng bước hình thành không gian sinh hoạt văn hóa về đêm, phục vụ người dân và du khách.

“Ngày hội sách và văn hóa đêm” lần thứ nhất được thí điểm diễn ra tại Đường sách TPHCM mỗi tối, từ 18 giờ đến 22 giờ, từ ngày 21 đến ngày 23-11. Chương trình mang đến những trải nghiệm văn hóa kết hợp sách nhằm nâng cao giá trị trải nghiệm cho công chúng và quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM, cho biết, trong nhiều năm qua, các hoạt động của Đường sách chủ yếu diễn ra vào ban ngày. Sau 18 giờ, không gian trở nên yên ắng và dần khép lại, chưa phát huy hết giá trị của một điểm đến văn hóa năng động, sáng tạo và giàu bản sắc của TPHCM.

Chính thực tế này đặt ra yêu cầu phải mở rộng hoạt động vào buổi tối nhằm kéo dài nhịp sống văn hóa, tạo thêm không gian gặp gỡ, giao lưu cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, các gia đình, gắn kết cộng đồng và du khách quốc tế.

“Trong bối cảnh TPHCM đang triển khai Đề án “Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”, việc hình thành mô hình “Ngày hội sách và văn hóa đêm” tại Đường sách TPHCM là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển văn hóa chung của thành phố”, ông Lê Hoàng nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc "Ngày sách và văn hóa đêm" tại Đường sách TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

“Ngày hội sách và văn hóa đêm” được tổ chức với nhiều cụm hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, bao gồm: ngày hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi sách, bình sách của những người yêu thích sách; không gian nghệ thuật truyền thống “Câu hò điệu lý quê hương” với đờn ca tài tử, cải lương, hát bội và các loại hình nghệ thuật dân gian; không gian sản phẩm quà tặng - lưu niệm - sáng tạo; trò chơi dân gian kết hợp yếu tố hiện đại; không gian giới thiệu làng nghề; sân khấu chuyên đề, mỗi ngày một câu chuyện kể; không gian văn hóa và nghệ thuật ẩm thực dân gian; các hoạt động tương tác và trải nghiệm văn hóa khác.

Các đại biểu tham quan gian hàng tò he. Ảnh: QUỲNH YÊN

Theo ông Lê Hoàng, trên cơ sở thực nghiệm của đợt hoạt động thí điểm 3 tối cuối tuần, Đường sách TPHCM sẽ rút kinh nghiệm, tìm cách kêu gọi và kết nối rộng rãi các nguồn lực xã hội để cùng phát triển mô hình hoạt động "Ngày hội sách và văn hóa đêm" thật sự có chất lượng, hấp dẫn, lôi cuốn hơn nữa và diễn ra thường xuyên. Từ thí điểm 3 ngày cuối tuần của mỗi tháng để đi đến tổ chức vào 3 ngày cuối của mỗi tuần và diễn ra thường xuyên trong thời gian tới.

>>> Một số hình ảnh hoạt động văn hóa về đêm diễn ra tại Đường sách TPHCM.

Khu ẩm thực với rất nhiều loại bánh dân gian. Ảnh: QUỲNH YÊN

Các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn tại Đường sách TPHCM. Ảnh: QUỲNH YÊN

Trò chơi nhảy sạp. Ảnh: QUỲNH YÊN

Du khách trải nghiệm chơi ô ăn quan tại khu vực dành cho các trò chơi dân gian. Ảnh: QUỲNH YÊN

QUỲNH YÊN