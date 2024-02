Kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa Hội tụ, kết tinh truyền thống yêu nước

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến... Chương trình sân khấu hóa Sáng mãi hào khí cờ đào do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM thực hiện; được dàn dựng với nhiều chương: Tiếng trống Tây Sơn, Lời hiệu triệu nước non, Thăng Long mùa xuân đại thắng, Đất nước vạn mùa xuân. Các nghệ sĩ đã trình diễn nhiều ca khúc, như: Non nước hùng thiêng, Tre Việt, Vượt sông Gianh hành quân thần tốc, Sông nước Rạch Gầm, Bản hùng ca trên sóng…

Biểu diễn hoạt cảnh Tây Sơn tụ nghĩa trong chương trình Sáng mãi hào khí cờ đào vào tối 14-2 ở TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng ngày, hàng ngàn người tụ hội tại Công viên Văn hóa Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội) cùng dâng hương, tham dự lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Lễ hội kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, hay còn được gọi là lễ hội Gò Đống Đa được tổ chức vào mùng 5 tết để tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Tây Sơn và nhân dân đương thời đã anh dũng chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Trình diễn sử thi chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Hà Nội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc. Vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, dưới sự chỉ huy tài tình, sáng tạo của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã tiến công thần tốc, đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh, dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là minh chứng lịch sử khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nhân dân ta.

* Cùng ngày, ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Bình Định, cho biết, trong dịp lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, địa phương ghi nhận trên 50.000 người dân, du khách đến tham quan, trẩy hội, viếng hương tưởng niệm vua Quang Trung cùng các thủ lĩnh nghĩa quân Tây Sơn.

THÚY BÌNH - MAI AN - NGỌC OAI