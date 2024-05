Khai mạc hội thao ngành công an

Quang cảnh buổi lễ.

Hội thao nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2024) và hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong toàn lực lượng công an TPHCM giai đoạn 2021-2030.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, giải đấu là cơ sở để Công an TPHCM chọn những hạt nhân nòng cốt tham gia Đại hội Khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX năm 2025 do Bộ Công an tổ chức; đồng thời, tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ cũng như phát triển rộng khắp phong trào thể dục, thể thao, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng.

Các vận động viên tranh tài tại giải

Hội thi diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15-5-2023 với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc 57 Công an các đơn vị trực thuộc công an TPHCM. Các vận động viên sẽ được chia thành 10 nhóm tuổi, tham gia thi đấu ở các nội dung, gồm: chạy 100m, 400m, 800m, 1500m; chạy việt dã 2000, 3000m; chạy tiếp sức 100m, 400m và nhảy xa.

Công an TPHCM xác định việc phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân; qua đó, góp phần tích cực vào việc nâng cao sức khỏe, thể chất cho cán bộ, chiến sĩ…

CHÍ THẠCH