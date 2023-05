Lãi suất trong nước tiếp tục giảm sau khi FED tăng lãi suất

Ghi nhận lãi suất trên thị trường cho thấy, trong ngày 4-5, thêm nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, như: Nam A Bank giảm 0,1-0,2 điểm % tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; Saigonbank giảm 0,3 điểm % ở tất cả các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; KienLongBank giảm 0,2%-0,4% lãi suất các kỳ hạn…

Hiện mức lãi suất huy động phổ biến đang được các NHTM niêm yết cho kỳ hạn trên 12 tháng là từ 8,6%-8,8%/năm; kỳ hạn 12 tháng là từ 7,3%-8%/năm. Riêng nhóm NHTM nhà nước (Big 4) có mức lãi suất tiền gửi 12 tháng ở mức 7,2%/năm.

Như vậy, lãi suất huy động 12 tháng niêm yết tại các NHTM đã giảm khoảng 1-1,7 điểm % so với mức đỉnh điểm ghi nhận cuối năm 2022. Không chỉ giảm lãi suất huy động, ngày 4-5, Vietcombank cho biết sẽ chính thức triển khai giảm đến 0,5%/năm lãi suất cho vay VND áp dụng với toàn bộ khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong thời gian 3 tháng, từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-7-2023, nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Theo nhận định của các chuyên gia, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do cầu tín dụng của nền kinh tế yếu. Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước vừa công bố cho thấy, tính đến ngày 20-4, tăng trưởng tín dụng chỉ tăng 2,57% so với cuối năm 2022, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 ở mức 6,46%.

Sau khi FED tăng lãi suất, thị trường tài chính trong nước biến động mạnh. Cụ thể, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 4-5 diễn ra đồng pha với sự lao dốc của thị trường chứng khoán Mỹ. Mặc dù nhóm cổ phiếu điện đồng loạt tăng điểm sau thông tin giá điện tăng 3% và nhóm cổ phiếu chứng khoán bật tăng mạnh mẽ, nhưng VN-Index giảm sâu.

Khối ngoại bán ròng gần 325,3 tỷ đồng trên sàn HoSE. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,51 điểm, xuống 1.040,61 điểm. Trong khi đó, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng nhẹ 0,68 điểm, đứng ở mức 208,15 điểm.