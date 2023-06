Lâm Đồng: Đề xuất khu đất rộng hơn 33 ha làm khu tái định canh hồ Ta Hoét

UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ bị thu hồi đất thuộc dự án hồ chứa nước Ta Hoét, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Cụ thể, khu đất rộng 33,42 ha nằm gần cao tốc Liên Khương – Prenn và Quốc lộ 20, vị trí đất thuộc một phần tiểu khu 277A, xã Hiệp An (khoảng 18,06 ha) và diện tích đất do UBND xã Hiệp An quản lý (khoảng 15,36 ha). Kinh phí để thực hiện dự án là 30 tỷ đồng, trong đó phần lớn dành để xây dựng (hơn 20 tỷ đồng).

Tại khu vực tái canh sẽ xây dựng hệ thống đường quản lý, đường sản xuất trong khu tái định canh với tổng chiều dài tuyến khoảng 1,2 km, nền đường rộng 6 mét, mặt đường rộng 3,5 mét.

Dự án cũng xây dựng đường dây trung, hạ thế khoảng 1,8 km, xây dựng hồ chứa nước với diện tích khoảng 1 ha và bố trí hệ thống ống dẫn nước với chiều dài khoảng 600 mét.

Theo UBND huyện Đức Trọng, sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý, xây dựng, đến cuối năm 2024 sẽ hoàn thiện phục vụ người dân.

Trước đó, huyện Đức Trọng chọn khu vực khoảnh 5, 6, tiểu khu 278A, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, có diện tích 48,28 ha làm nơi tái định canh cho người dân, tuy nhiên nhiều người dân sau đó không đồng tình vì cho rằng khu vực có nhiều đất đá sẽ gây khó khăn trong sản xuất và xa khu vực sản xuất cũ.

Dự án xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét được khởi công ngày 20-2-2023, tuy nhiên đến nay ngoài phần cầu dẫn vào khu vực hồ đang được xây dựng thì những hạng mục chính của dự án này vẫn chưa thể triển khai do người dân chưa đồng tình phương án đền bù, hỗ trợ tái định canh.