Chiều tối 21-2, UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp về tình hình triển khai thực hiện hồ chứa nước Ta Hoét (thuộc xã Hiệp An, huyện Đức Trọng).

Cụ thể, giao các đơn vị thành lập tổ công tác chỉ đạo và giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án hồ chứa nước Ta Hoét do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp làm Tổ trưởng; thành viên gồm Giám đốc các sở, ngành: NN-PTNT, TN-MT, KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng và Chủ tịch UBND xã Hiệp An.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN-PTNT tỉnh (đơn vị chủ đầu tư) công khai thông tin về hồ sơ, pháp lý mục tiêu nhiệm vụ dự án, phạm vi ranh giới của hồ chứa nước Ta Hoét tại vị trí công trình đầu mối và tại Nhà Văn hóa thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng để người dân biết, đồng thuận (hoàn thành trước ngày 26-2).

Thực hiện các thủ tục liên quan hoàn thiện phương án bố trí đất tái định canh, gắn với việc xây dựng hạ tầng (điện, nước, giao thông) đảm bảo người dân sớm được nhận đất tái định canh và có điều kiện canh tác ngay (hoàn thành trong quý II-2023).

Giao các đơn vị tổ chức kiểm đếm, đo vẽ từng thửa đất và đối chiếu với phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, đảm bảo chính xác, tránh gây thắc mắc, kiến nghị của người dân.

Trước đó, ngày 20-2, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án hồ chứa nước Ta Hoét tại thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Tuy nhiên, trong ngày khởi công, nhiều hộ dân đã đến khu vực dự án phản đối với lý do chưa thống nhất trong thỏa thuận đền bù. Cụ thể, đất sản xuất ổn định 20 năm, khi áp dụng phân định đất 3 loại rừng thì người dân bị mất phần lớn diện tích, không được bồi thường; chênh lệch diện tích trong quá trình đo đạc; đền bù cây trồng...

Hiện chỉ có khoảng 30% hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền đền bù.

Dự án hồ chứa nước Ta Hoét có tổng mức đầu tư 981,6 tỷ đồng do Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, gồm 3 công trình: đập đầu mối với diện tích lưu vực rộng 73,7km 2, chiều dài đập là 490m; cống lấy nước tại đập dâng Quảng Hiệp và hệ thống kênh mương dài khoảng 71km.