Lâm Đồng: Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án cướp ngân hàng

Sáng 8-2, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tới trụ sở Công an huyện Đức Trọng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng vì đã triệt phá nhanh vụ dùng súng cướp ngân hàng xảy ra chiều ngày 7-2 (28 Tết) trên địa bàn huyện Đức Trọng.