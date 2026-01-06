Lâm Đồng: Người dân giao nộp vượn đen má trắng quý hiếm

Tối 6-1, ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã làm thủ tục giao một cá thể vượn đen má trắng cho Vườn quốc gia Cát Tiên chăm sóc.
Trước đó, ông Trần Xuân Vịnh (thôn Đoàn Kết, xã Tà Năng) phát hiện cá thể vượn trong vườn nhà (không xác định được chủ sở hữu), nên bắt để đem giao nộp cho cơ quan công an.
Đến chiều 6-1, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là cá thể vượn đen má trắng (thuộc nhóm IB), có trọng lượng khoảng 10kg.
Ngay sau đó, UBND xã Tà Năng đã liên hệ với Vườn quốc gia Cát Tiên để tiến hành các thủ tục bàn giao, chăm sóc.