Làm hoa bằng tiền nếu tờ tiền bị huỷ hoại là vi phạm pháp luật

Hiện trên mạng xã hội có nhiều dịch vụ dùng tiền VND làm hoa để mang đi tặng

Đó là trả lời của ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM khi thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện những thông tin về dịch vụ thu đổi tiền mới hưởng chênh lệch, các dịch vụ làm hoa bằng tiền để tặng…

Theo ông Lệnh, tất cả những hành vi này đều liên quan đến việc chấp hành các quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam và các quy định khác có liên quan. Để làm tốt công tác phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, mỗi người dân, mỗi tổ chức và cá nhân cần nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm trong việc bảo vệ đồng tiền quốc gia.

Ông Lệnh cho biết, theo quy định tại Nghị định 87/2023 của Chính phủ về bảo quản tiền Việt Nam trong quá trình quản lý, sử dụng, việc bảo vệ tiền Việt Nam bao gồm tiền giấy, tiền kim loại do NHNN phát hành. Việc đồng tiền có thể bị rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng do quá trình lưu thông hoặc do quá trình bảo quản là từ những yếu tố khách quan. Tuy nhiên, hành vi cố ý làm rách nát, hư hỏng, biến dạng tiền Việt Nam là hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật, vi phạm pháp luật và phải được xử lý nghiêm minh theo quy định.

“Việc làm hoa bằng tiền, nếu dẫn đến việc tờ tiền Việt Nam bị hủy hoại, thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xử lý nghiêm minh để nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ tiền Việt Nam theo quy định của pháp luật”- ông Lệnh thông tin.

Còn liên quan đến đổi tiền mới hưởng phần trăm chênh lệch, theo ông Lệnh, việc thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (tiền rách nát, hư hỏng, biến dạng…phát sinh do trong quá trình lưu thông và bảo quản), chỉ có NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng mới được phép thực hiện. Đây là nghiệp vụ của NHNN và các tổ chức tín dụng thông qua các hoạt động tuyển lựa tiền, kiểm ngân và nghiệp vụ thu – chi tiền mặt, nhằm nâng cao chất lượng tiền trong lưu thông, đảm bảo phục vụ tốt lưu thông hàng hóa - tiền tệ.

“Mọi hoạt động thu, đổi tiền mới nhằm hưởng phần trăm chênh lệch, cũng như việc rao thông tin quảng cáo đổi tiền mới trên mạng… đều là hành vi vi phạm pháp luật và cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”- ông Lệnh nhấn mạnh. Ông Lệnh cũng khuyến nghị người dân cần nhận thức đầy đủ vấn đề này, để không chỉ thực hiện đúng quy định của pháp luật mà còn hạn chế rủi ro có liên quan, rủi ro mất tiền, từ những chiêu lừa đảo đổi tiền mới.

