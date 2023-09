Lần đầu tiên áp dụng đồng thời 2 kỹ thuật cao điều trị cho bệnh nhân ung thư hạch

Chiều 27-9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa thực hiện đồng thời phương pháp ghép tế bào gốc đồng loài phối hợp với phác đồ điều kiện hóa diệt tủy có xạ trị toàn thân (TBI) điều trị thành công cho bệnh nhân mắc ung thư hạch. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công đồng thời 2 kỹ thuật cao, chuyên sâu để điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là chị N.H.O. (46 tuổi, ngụ Bình Dương) nhập viện tại Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán u lympo không Hodgkin vỏ nang tái phát kháng trị với nhiều phác đồ điều trị trước đó. Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân phát hiện vùng cổ xuất hiện hạch nên đi khám, kết quả chẩn đoán cho thấy đó là ung thư hạch (hay còn gọi là lymphoma).

Tại cơ sở y tế đầu tiên, bệnh nhân đã được điều trị đầu tiên bằng phương pháp hóa trị đơn thuần. Sau 2 năm, bệnh nhân tái phát lần 1 và được hóa trị, có đáp ứng. Tuy nhiên, sau 2 năm nữa, bệnh nhân lại tái phát lần 2, được hóa trị lần 2, vẫn đáp ứng. Năm 2021 tái phát lần 3, nhưng liệu pháp điều trị không còn đáp ứng.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đánh giá đây là trường hợp ung thư hạch tái phát và kháng trị nên ekip điều trị quyết định chọn những phương pháp điều trị mới. Sau hội chẩn, ekip điều trị đã quyết định thực hiện đồng thời 2 kỹ thuật cao, chuyên sâu: ghép tế bào gốc đồng loài phối hợp với phác đồ điều kiện hóa diệt tủy có xạ trị toàn thân (TBI).

Theo ekip điều trị, nếu muốn xử lý triệt để các tế bào ung thư, trước tiên, bệnh nhân cần được hóa trị để làm sạch các tế bào ung thư. Sau đó, TBI giống như một vũ khí sẽ quét sạch các tế bào còn sót lại ẩn giấu trong cơ thể. Cuối cùng, bệnh nhân được ghép các tế bào máu mới thì sẽ được chữa khỏi.

Bệnh nhân H.O. đã được áp dụng phác đồ điều trị với 3 ngày liên tục xạ trị toàn thân, mỗi ngày 2 lần (sáng và chiều), mỗi lần từ 35 - 40 phút. Sau điều trị, bệnh nhân được theo dõi và triển khai ghép tế bào gốc đồng loài. Sau ghép tế bào gốc 30 ngày, bệnh nhân được đánh giá là ghép thành công và 45 ngày sau ghép thì được xuất viện. Hiện nay, sau điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã đi làm và quay lại với sinh hoạt thường ngày.

Theo bác sĩ Trần Thanh Tùng, Trưởng khoa huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy, ghép tế bào gốc tức là lấy tế bào máu gốc truyền cho bệnh nhân. Có 2 phương pháp là tự ghép (lấy tế bào gốc của chính bệnh nhân truyền lại cho bệnh nhân sau khi hóa trị) và dị ghép (còn gọi là ghép đồng loài, là lấy tế bào gốc của một người phù hợp với bệnh nhân để truyền cho bệnh nhân).

Bệnh nhân H.O. tái phát kháng trị nên không thể lấy tế bào gốc của bệnh nhân do trong máu còn tế bào ung thư. Do đó, bắt buộc phải áp dụng phương pháp ghép tế bào gốc đồng loài. May mắn là người chị ruột của bệnh nhân khỏe mạnh hoàn toàn, có các chỉ số phù hợp nên đã tặng tế bào máu gốc của mình cho em gái. Và bệnh nhân đã được ghép tế bào gốc đồng loài thành công.

TS-BSCKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, với việc tiên phong phối hợp đồng thời 2 kỹ thuật cao, chuyên sâu để điều trị thành công cho bệnh nhân bị ung thư hạch, Bệnh viện Chợ Rẫy đã mở ra cơ hội cho các bệnh nhân ung thư, bởi phương pháp này ít tác dụng phụ, ít biến chứng và thời gian nằm viện ngắn hơn…

"Trong tương lai, hy vọng sẽ có sự kết hợp giữa Bệnh viện Chợ Rẫy với các bệnh viện huyết học để tăng cường hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân ung thư máu, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân", TS-BS Nguyễn Tri Thức kỳ vọng.