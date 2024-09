Lãnh đạo Bộ GD-ĐT chia sẻ mất mát với thầy cô giáo, học sinh ở Lào Cai

Ngày 14-9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Kim Chi và đoàn công tác của Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên ngành giáo dục tỉnh Lào Cai - đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ mất mát với cô giáo Trường Mầm non Phúc Khánh - nơi có hàng chục trẻ mầm non thôn Làng Nủ thiệt mạng

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã tới thăm, động viên Trường THCS số 1 Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Trường THPT số 1 huyện Bảo Yên và tới thăm hỏi các em học sinh ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh bị thương do lũ đang điều trị tại Bệnh viện huyện Bảo Yên.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai Dương Bích Nguyệt, tính đến ngày 13-9, có 35 em học sinh của tỉnh thiệt mạng và mất tích, 15 em học sinh bị thương do bão lũ. Số nhân viên, giáo viên toàn ngành giáo dục Lào Cai bị ảnh hưởng do bão số 3 cần được hỗ trợ là trên 600 hộ gia đình (nhà bị sập, bị ngập nước, sạt lở đất…).

Sân Trường THCS số 1 Phố Ràng ngập bùn đất

Cơ sở vật chất của nhiều trường học bị thiệt hại nặng nề. Riêng huyện Bảo Yên, theo ông Bùi Minh Tuân, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Bảo Yên cho biết, có 25 học sinh của huyện thiệt mạng do mưa lũ, trong đó 23 em ở Làng Nủ, xã Phúc Khánh. 410 gia đình giáo viên chịu thiệt hại do mưa lũ.

Hiện nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên và lực lượng sinh viên tình nguyện đang tích cực cùng các trường học dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão số 3 để sớm ổn định việc học tập. Tuy nhiên, do học sinh, giáo viên chịu ảnh hưởng nặng nề, trường học khó khăn, giao thông chia cắt giữa các khu vực nên dự kiến mới có 30 trường học của huyện Bảo Yên cho học sinh đi học trở lại từ đầu tuần sau (ngày 16-9), 43 đơn vị trường học còn lại dự kiến sẽ tổ chức học tập cho học sinh từ ngày 23-9. Phòng GD-ĐT huyện Bảo Yên đang cố gắng làm tốt công tác ổn định tâm lý cho giáo viên, phụ huynh.

Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao hỗ trợ cho ngành giáo dục tỉnh Lào Cai số tiền 1 tỷ đồng

Chia sẻ sâu sắc với mất mát, thiệt hại vô cùng to lớn không thể khắc phục trong “ngày một ngày hai” của ngành giáo dục, các thầy cô giáo, các em học sinh tỉnh Lào Cai, Thứ trưởng Nguyễn Kim Chi cho rằng, trước hết ngành giáo dục tỉnh Lào Cai cần quan tâm đầu tiên tới việc ổn định tinh thần, tư tưởng, động viên tinh thần học sinh, giáo viên, phụ huynh. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để huy động lực lượng chức năng, các lực lượng tình nguyện dọn dẹp trường lớp sau lũ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi thăm học sinh thôn Làng Nủ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện huyện Bảo Yên

Với việc chuẩn bị tái thiết dạy và học, Thứ trưởng nhấn mạnh “điều quan trọng trước hết là an toàn”. Cố gắng hết mức để sớm trở lại dạy và học nhưng sẽ không cố khi giáo viên, học sinh không đảm bảo đủ điều kiện an toàn. Những nơi chưa an toàn chưa cho học sinh đi học, bởi dù bão lũ đã qua nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mưa giông, sạt lở.

Đối với ngành giáo dục Lào Cai, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đề nghị tổng hợp báo cáo đầy đủ thiệt hại do bão số 3; xem xét điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp, lên kế hoạch phụ đạo, dạy bù cho học sinh, đảm bảo kế hoạch chương trình năm học.

Tại tỉnh Lào Cai, Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao hỗ trợ cho ngành giáo dục tỉnh Lào Cai số tiền 1 tỷ đồng; hỗ trợ cho gia đình học sinh thiệt mạng và mất tích mỗi trường hợp 10 triệu đồng, học sinh bị thương mỗi em 2 triệu đồng, học sinh bị thương và mất người thân được hỗ trợ 5 triệu đồng, giáo viên bị thương được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Bộ GD-ĐT cùng các đơn vị trao quà hỗ trợ cho ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên

Cũng trong ngày 14-9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác Bộ GD-ĐT đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Trường THCS Túc Duyên, Trường Mầm non Túc Duyên, thăm gia đình học sinh thiệt mạng do bão số 3 và mưa lũ tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên; làm việc với Sở GD-ĐT Thái Nguyên về việc khắc phục thiệt hại do bão số 3.

Theo thống kê, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 2 học sinh trên địa bàn Thái Nguyên thiệt mạng. Nhiều trường học bị thiệt hại về cơ sở vật chất. Nhiều thiết bị, đồ dùng dạy, học cũng bị hư hỏng nặng.

Bộ GD-ĐT tặng 500 triệu đồng cho cán bộ giáo viên, các em học sinh bị thiệt mạng, bị ảnh hưởng do bão số 3 và mưa lũ; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng 300 bộ sách, Công ty Hồng Hà tặng đồ dùng học tập với trị giá 450 triệu đồng.

PHAN THẢO