Lãnh đạo TP Cần Thơ khảo sát trụ sở làm việc một số xã, phường

Lãnh đạo TP Cần Thơ khảo sát một trụ sở làm việc của xã, phường sáng 8-6

Theo đó, lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến khảo sát tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều (dự kiến bố trí trụ sở phường Tân An sau sáp nhập); xã Định Môn, huyện Thới Lai (dự kiến là trụ sở xã Trường Thành sau sáp nhập); phường Phước Thới, quận Ô Môn (dự kiến trụ sở phường Phước Thới sau sáp nhập); phường Trà Nóc, quận Bình Thủy (dự kiến là trụ sở Công an phường Thới An Đông sau sáp nhập)...

Tại các điểm đến, lãnh đạo xã, phường cho biết, các điều kiện cơ sở vật chất đã cơ bản đảm bảo, đáp ứng điều kiện để xã, phường mới đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1-7-2025.

Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện các bước, đặc biệt về thủ tục hành chính, hồ sơ giấy tờ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng viễn thông, kết nối mạng thông suốt, không để gián đoạn công việc.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo sắp xếp bộ máy hành chính thành phố đã thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc để giúp Ban Chỉ đạo trong triển khai tất cả các khâu, các bước, tiến tới thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, tổ giúp việc về cơ sở vật chất đã chỉ đạo tất cả các quận, huyện chủ động rà soát các cơ sở vật chất của các xã, phường dự kiến bố trí trụ sở mới sắp tới.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các địa phương cần chủ động bố trí nơi ăn nghỉ của cán bộ, việc chuyển tiếp các thủ tục hành chính, kết nối hệ thống mạng, lưu trữ hồ sơ, hệ thống điện… để đảm bảo hoạt động. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất những hạng mục cần bổ sung kịp thời, đảm bảo đến ngày 1-7 tất cả các xã, phường mới đi vào hoạt động hiệu quả.

VĨNH TƯỜNG