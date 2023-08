Lãnh đạo TP Hà Nội biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân phá vụ bắt cóc trẻ em

Ngày 15-8, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư khen ngợi Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Tham mưu của Công an TP Hà Nội và Công an Long Biên lập chiến công đặc biệt khi nhanh chóng phá án thành công vụ bắt cóc trẻ em ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an TP Hà Nội đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Cụ thể, 4 tập thể được tặng bằng khen gồm: Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội; Phòng Tham mưu; Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội và Công an quận Long Biên.

5 cá nhân được khen thưởng là: Thượng tá Cao Văn Thái, Phó Trưởng phòng - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Thượng úy Trịnh Tuấn Phong, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội; Thiếu tá Đoàn Bá Thành, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên; Trung úy Nguyễn Thành Long, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Long Biên.

Mức tiền thưởng cho mỗi tập thể bằng 6 lần mức lương cơ sở và mỗi cá nhân bằng 3 lần mức lương cơ sở, theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND TP Hà Nội.