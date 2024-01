Lãnh đạo TPHCM chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ mồ côi

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình sinh hoạt của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở

Đoàn đã đến thăm, chúc tết em Nguyễn Hoàng Anh Thư (sinh năm 2011, ngụ ấp 1, xã Long Thới), là trẻ mồ côi mẹ. Hiện em Thư đang sống cùng cha và chị. Gửi phần quà tết do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến tay em Thư, đồng chí Bùi Xuân Cường động viên và khẳng định lãnh đạo thành phố, quận và phường đều luôn quan tâm, dõi theo và hỗ trợ các em; mong em hãy cố gắng vượt qua nỗi đau, học tập để thành người có ích trong tương lai.

Đoàn cũng đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở (sinh năm 1929, ngụ ấp 3, xã Hiệp Phước). Mẹ Nguyễn Thị Ở có chồng và con là liệt sĩ. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình sinh hoạt của mẹ và bày tỏ niềm vui khi thấy sức khỏe, tinh thần mẹ rất tốt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ở

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Bùi Xuân Cường chúc mẹ Nguyễn Thị Ở mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe và luôn là điểm tựa tinh thần cho con cháu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường thăm, chúc tết gia đình ông Đoàn Văn Long

Đến thăm, chúc tết ông Đoàn Văn Long (sinh năm 1952, ngụ ấp 3, xã Hiệp Phước) cùng người thân gia đình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc ông Đoàn Văn Long cùng người thân đón Tết Giáp Thìn 2024 vui vẻ, đầm ấm.

Đoàn thăm, chúc tết Thượng tướng Bùi Quang Bền, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

Trước đó, chiều tối 30-1, Đoàn đại biểu đại biểu TPHCM do Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết các đồng chí hưu trí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo Công an TPHCM qua các thời kỳ.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thăm, chúc tết đồng chí Lê Thanh Liêm, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Quang Bền, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Lê Thanh Liêm, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Trung tướng Nguyễn Chí Thành và Trung tướng Lê Đông Phong (đều là nguyên Giám đốc Công an TPHCM).

Tại các nơi đến, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM ân cần hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện thân tình và trao tặng phần quà của Thành ủy TPHCM, của Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TPHCM đến gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thăm, chúc tết Trung đoàn 263 Tên lửa – Sư đoàn Phòng không 367



Trung tướng Lê Hồng Nam thăm, chúc tết Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông

Đoàn cũng đã đến thăm, chúc tết Trung đoàn 263 Tên lửa – Sư đoàn Phòng không 367; Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông và Công an huyện Bình Chánh. Tại đây, Trung tướng Lê Hồng Nam đã thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các y, bác sĩ, công nhân viên… của hai đơn vị.

CHÍ THẠCH