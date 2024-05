Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 15-5, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024.

Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tiếp đoàn có Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương GHPG Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng 2 Trung ương GHPG Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đây, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã chuyển lời của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc sức khỏe, thăm hỏi ân cần đến Đức Pháp chủ cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, tăng ni, phật tử, tín đồ cả nước nói chung hưởng mùa Phật đản Phật lịch 2568 an lành, hạnh phúc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hiện nay, vẫn còn nhiều người dân đến TPHCM lao động, sinh sống có hoàn cảnh khó khăn; người yếu thế trong xã hội vẫn chịu nhiều tác động.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc sức khỏe, an lạc, hạnh phúc đến đoàn đại biểu Trung ương GHPG Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, các tôn giáo tại TPHCM đang chung tay cùng TPHCM chăm lo cho bà con khó khăn; trong đó có sự hỗ trợ, đồng hành to lớn của GHPG Việt Nam. Lãnh đạo TPHCM ghi nhận, chia sẻ và trân trọng những đóng góp to lớn của GHPG Việt Nam trong công tác chăm lo an sinh xã hội, thể hiện tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" của TPHCM.

Đồng chí mong muốn, GHPG Việt Nam tiếp tục đồng hành, chung tay cùng TPHCM chăm lo cho người dân; đồng thời có thêm nhiều thành tựu, công trình hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu TPHCM chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Văn phòng 2 Trung ương GHPG Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đáp từ, Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, gửi lời cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn đại biểu; chúc các vị lãnh đạo TPHCM an lạc, sức khỏe, hạnh phúc, trí tuệ để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Theo Hòa thượng Thích Huệ Thông, Đại lễ Phật đản năm nay nằm trong chuỗi hoạt động rất quan trọng của đất nước như: 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5); 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5)… Dịp này, GHPG cũng đã phát động nhiều phong trào hưởng ứng, đặc biệt là trong công tác từ thiện.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TPHCM)

Trong nhiều năm qua, các hoạt động của Văn phòng 2 Trung ương GHPG Việt Nam, là cơ sở tại TPHCM, đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất lớn của lãnh đạo TPHCM. Thay mặt lãnh đạo GHPG Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Thông tri ân sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TPHCM đối với mọi hoạt động Phật sự của Phật giáo Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, năm 2025 là năm có sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cũng là năm GHPG Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TPHCM. GHPG mong lãnh đạo TPHCM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để giúp GHPG Việt Nam tổ chức tốt Đại lễ.

THU HOÀI