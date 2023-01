Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các tổ chức, cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và gửi lời chúc chuyến đi bình an, khỏe mạnh và năm mới an khang thịnh vượng đến gia đình của sinh viên, người lao động.

Chương trình do Thành đoàn TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM cùng các đơn vị đồng hành tổ chức, với tổng kinh phí thực hiện hơn 2 tỷ đồng. Mỗi thành viên tham gia chuyến xe còn được tặng quà tết. Qua 20 năm triển khai, chương trình đã giúp 58.925 sinh viên, người lao động khó khăn về quê đón tết cùng gia đình.

* Cùng ngày, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An đã về tới quê trên 2 chuyến bay 0 đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Vietjet tổ chức. 2 chuyến bay này đã đưa 455 công nhân lao động từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đến sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) và sân bay Vinh (Nghệ An).

* Ngày 12-1, đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, đến thăm, chúc Tết Quý Mão 2023 các gia đình có công, hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi tại quận 5. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lê Thanh Liêm bày tỏ sự tri ân về những đóng góp của các gia đình có công, cán bộ lão thành...

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tại xã Long Sơn (tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lữ đoàn 125 thuộc Vùng 2 Hải quân (tại TP Thủ Đức, TPHCM).

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đến thăm, chúc tết Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Cơ sở 2-Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè và Cơ sở Cai nghiện ma túy Phước Bình.

* Ngày 12-1, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình “Gia đình công nhân lao động vui tết cùng thành phố” lần 2 năm 2023. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho 5.000 gia đình công nhân không có điều kiện về quê đón tết (khoảng 20.000 người) được tham quan, ăn uống miễn phí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán (từ ngày 12-1 đến 19-2).

* Cùng ngày, Công đoàn các KCX-KCN TPHCM đến thăm, tặng quà đến 53 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Ampfield, tại Khu Công nghiệp Tân Bình, TPHCM. Đây là các công nhân không được doanh nghiệp thưởng tết.

* Trong các ngày 11, 12-1, LĐLĐ quận 1 đã tặng quà cho hơn 4.000 cho giáo viên bị bệnh hiểm nghèo; bảo vệ, tạp vụ, bảo mẫu; viên chức ở các đơn vị hành chánh sự nghiệp, đoàn viên các nghiệp đoàn… với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

* Ngày 12-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương tổ chức Họp mặt văn, nghệ sĩ Xuân Quý Mão, trao tặng 114 suất học bổng cho các con em văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn và quà tết cho các nghệ sĩ. Tổng trị giá 500 triệu đồng.

* Cùng ngày, quận Phú Nhuận tổ chức trao quà tết đến 737 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng.

* Cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM phối hợp Hội sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình “Họp mặt sinh viên đón tết xa nhà” năm 2023, trao 2.000 phần quà hỗ trợ các học sinh, sinh viên khó khăn.