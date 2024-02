Lãnh đạo Trung ương, TPHCM chúc tết các đơn vị, cá nhân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương, tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục (từ năm 1925 đến năm 1988), đồng chí Trường Chinh đảm nhiệm nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí Trường Chinh luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tận tụy, yêu thương đồng chí, đồng bào, suốt đời sống, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương tưởng niệm Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước từ năm 2016 đến 2018.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và trường thọ; mong các đồng chí tiếp tục dành tâm sức, trí tuệ và kinh nghiệm để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Sáng 4-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác trung ương đến thăm, chúc tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP Cần Thơ. Cùng đi có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ, TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác chăm lo tết cho người dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị quan tâm, chung tay, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Gửi lời chúc mừng năm mới, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hệ thống chính trị TP Cần Thơ tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân...

Thủ tướng đề nghị TP Cần Thơ rà soát, những hộ dân nào còn khó khăn, yếu thế, ốm đau; đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội nào chưa được quan tâm... để kịp hỗ trợ, đảm bảo mọi người dân đều được đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; không để ai không có tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Dịp này, trước sự chứng kiến của Thủ tướng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao 10 tỷ đồng tặng 200 hộ gia đình của TP Cần Thơ để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, chúc tết, tặng quà gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Văn Lai (Ba Bường), 105 tuổi, ở phường Bùi Hữu Nghĩa và gia đình thương binh nặng, tỷ lệ thương tật 95% Lâm Thị Mười, 88 tuổi, ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 4-2, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), tại chùa Huê Nghiêm (TP Thủ Đức). Tham gia đoàn có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trân trọng gửi lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc tốt đẹp đến Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Thông tin khái quát các kết quả đạt được của đất nước và TPHCM trong năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, thành công chung đó nhờ sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự tham gia, đóng góp của GHPGVN và GHPGVN TPHCM, các chư tăng, Phật tử bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, năm 2025 sẽ có nhiều sự kiện lớn, trong đó Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak năm 2025 diễn ra tại TPHCM; đồng thời TPHCM kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng TPHCM và GHPGVN phối hợp tổ chức thành công hai sự kiện lớn này.

Đáp từ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ GHPGVN khẳng định, dù trên cương vị nào trong GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng vẫn là công dân của TPHCM, vì vậy, luôn quan tâm, theo dõi thông tin về TPHCM. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo TPHCM để tổ chức các sự kiện trong năm 2025 đạt thành tựu tốt đẹp, góp phần giới thiệu đất nước và TPHCM hòa bình, nhân văn, phát triển.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác của TPHCM đã đến thăm, chúc tết tại tỉnh Sóc Trăng. Tham gia đoàn có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà học sinh vùng sâu vùng xa, biên giới tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: TUẤN QUANG

Đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng 100 triệu đồng; trao 38 phần quà đến con em đồng bào dân tộc thiểu số khu vực vùng sâu, biên giới có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, đầm ấm đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí cho rằng, các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” và “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”… của lực lượng Bộ đội Biên phòng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc...

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, cùng đoàn công tác đã đến chúc tết, tặng quà tại Chùa Som Rong (phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

