Lãnh đạo Trung ương, TPHCM thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Gửi lời chúc tới lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo SGGP, đồng chí Bùi Quang Huy bày tỏ, với vị thế của mình, Báo SGGP đã đóng vai trò rất quan trọng trong định hướng, tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố; cung cấp thông tin chính thống cho bạn đọc thành phố và cả nước. Đặc biệt, Báo SGGP đã luôn dành sự quan tâm phản ánh thông tin, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Bùi Quang Huy chúc tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo SGGP luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần của người làm báo, với “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”; ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho nền báo chí cách mạng nước nhà và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, dự lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023); dự lễ tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2022-2023 và phát động Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025 do Báo SGGP phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhận xét, thời gian qua, Báo SGGP cùng đội ngũ báo chí thành phố không ngừng lớn mạnh và khẳng định bản sắc báo chí cách mạng của TPHCM. Đó là giàu tính chiến đấu, tính phản biện, đồng thời rất nhân văn, sáng tạo, nỗ lực vượt khó để đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, trong thực hiện nhiệm vụ, Báo SGGP luôn sáng tạo, là cầu nối tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến người dân; góp phần định hướng dư luận, giữ vững bình yên cho TPHCM. Báo cũng chủ động tuyên truyền, lan tỏa các giải pháp hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền cũng như sự khẩn trương, quyết liệt và sáng tạo trong hoạt động quản lý nhà nước… Báo SGGP còn chỉ ra những bất cập trong quản lý, triển khai các chính sách, phản ánh bức xúc của người dân. Sau Covid-19, Báo SGGP đã kịp thời phản ánh quyết tâm khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; việc thực hiện các dự án, công trình trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự vui mừng trước sự trưởng thành và vững vàng của đội ngũ Báo SGGP, đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, các chức năng tuyên truyền, chức năng phản ánh, giám sát cũng như chức năng khơi gợi sáng tạo và hướng dẫn giải pháp. Qua đó, Báo SGGP luôn nhận được sự tin cậy của lãnh đạo TPHCM và đông đảo bạn đọc.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, thời gian tới, TPHCM tiếp tục phấn đấu giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Bên cạnh đó, TPHCM chuẩn bị đón nhận Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54. Đồng chí mong muốn Báo SGGP tiếp tục có nhiều tác phẩm báo chí ủng hộ, hiến kế, góp ý, truyền tải các sáng kiến của các chuyên gia, cử tri để thực hiện hiệu quả các chính sách.

Về việc phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt năm 2023-2025, đồng chí tin tưởng cuộc thi sẽ thu hút nhiều tác giả, nhất là người trẻ khắp các tỉnh, thành trong và ngoài nước tham gia.

* Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải đã đến thăm, chúc mừng Báo Tuổi trẻ, Tạp chí Cộng sản - cơ quan thường trực tại miền Nam và Trang tin Đảng bộ TPHCM. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các đơn vị, đã có nhiều tin bài hiệu quả, đặc sắc, cùng hệ thống báo chí thành phố tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng TPHCM; là kênh phản biện xã hội, phản ánh mọi mặt đời sống, phục vụ cho sự phát triển của TPHCM, góp phần vào mục tiêu cùng xây dựng TPHCM ngày càng tốt đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hơn, TPHCM trở nên văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Chuyên đề Công an TPHCM.