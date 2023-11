Lắp thiết bị giám sát hành trình cho xe máy không khả thi

Trước thông tin Dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì xây dựng có bổ sung thêm quy định xe cơ giới, trong đó có xe máy, phải lắp thiết bị giám sát hành trình (GSHT), nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng đề xuất này không thực sự cần thiết và không khả thi.