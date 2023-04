Lật xe tải chở dưa hấu khiến 4 người chết, 5 người nguy kịch

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải chở dưa hấu mang BKS 73H- 009.42 do Hoàng Ngọc Anh (SN 1991, trú Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT 643 hướng lên cao nguyên Vân Hòa (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Khi đến dốc Súc (thôn Phú Long, xã An Mỹ), xe tải bất ngờ mất lái lao ra khỏi làn đường, lật úp xuống sát chân dốc núi.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã có mặt hỗ trợ, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe tải.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải có 9 người. Trong đó, 3 người mắc kẹt tử vong trong cabin, còn 1 người tử vong trên đường cấp cứu; 5 người còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải bị lật vào vách núi bị biến dạng, toàn bộ dưa hấu trên xe dập nát, hư hại.

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, 5 nạn nhân nhập viện cấp cứu gồm (1 nữ, 4 nam) hiện đã được phẫu thuật, hồi sức cấp cứu nhưng chưa qua khỏi cơn nguy kịch…

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên đã thành lập đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn.

Đầu giờ chiều 4-3, nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km03+600, đường ĐT 643 thuộc địa phận thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên).

Theo báo cáo, danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm: Hoàng Ngọc Anh (lái xe), Nguyễn Văn Lĩnh (sinh năm 1983), Võ Thanh Tuấn (sinh năm 1976), Thái Thị Việt Kiều (sinh năm 1980, cùng trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

5 nạn nhân bị thương, gồm: Phan Văn Dũng (sinh năm 1978), Hoàng Công Dương (sinh năm 1997), Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1978, cùng trú thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Nguyễn Long Giang (sinh năm 1990, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Bùi Thị Hòa (sinh năm 1970, trú tỉnh Quãng Ngãi).

Công an huyện Tuy An cho biết, hiện đơn vị đã huy động 18 đồng chí công an huyện phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tham gia cứu nạn, cứu hộ, khám nghiệm hiện trường, thực hiện các hoạt động điều tra…

13 giờ 30 cùng ngày, tin từ Ban ATGT tỉnh Phú Yên cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh này đang cùng đoàn công tác trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi, hỗ trợ, động viên ban đầu cho các nạn nhân.