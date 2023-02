Lễ hội Phết tiếp tục dừng "cướp" phết

Hội Phết Hiền Quan được tổ chức trong hai ngày 12 và 13 tháng giêng âm lịch hàng năm tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đây là lễ hội nhằm tôn vinh công lao và tưởng nhớ Thiều Hoa công chúa - một nữ tướng có công chiêu mộ binh sĩ, xả thân giúp Hai Bà Trưng đánh giặc Hán. Thắng trận, đất nước thái bình, bà xin về làng Song Quan (nay là xã Hiền Quan) tiếp tục tu hành và dạy nhân dân làm ăn, sinh sống.

Tục truyền, Hội Phết Hiền Quan được duy trì hơn ngàn năm qua, kể cả những năm tháng đất nước còn chiến tranh là nhằm tôn vinh, thể hiện tinh thần thượng võ, tưởng nhớ công lao to lớn của nữ tướng Thiều Hoa cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân của bà, thông qua đó giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống bất khuất của dân tộc ta trong công cuộc dựng nước, giữ nước.

Thông thường, hội Phết Hiền Quan gồm 4 phần: rước kiệu, tế lễ, kéo quân và đánh phết. Năm nay, địa phương không tổ chức phần đánh phết. Theo lãnh đạo xã Hiền Quan, có nhiều lý do, trong đó, trước khi dịch Covid- 19, lễ hội Phết có một số hình ảnh được cho là phản cảm (như: cởi trần, trèo lên nhau, tranh cướp dưới bùn đất… hoặc thanh niên tham gia lễ hội có xô xát).

Thêm nữa, lý do không tổ chức đánh phết là do công tác chuẩn nội dung đánh phết chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh trật tự; sân phết được tổ chức tại khu ruộng (khu Đồng Đám) hiện nay đang tích nước ruộng cấy; phương án đánh phết chưa cụ thể; lực lượng tham gia bảo vệ sân đánh phết chưa đảm bảo... "Năm sau, xã chỉnh trang lại đường dẫn nước, nếu đảm bảo an toàn sẽ tổ chức lại nghi lễ đánh phết" lãnh đạo địa phương cho biết.

Lễ hội Phết năm nay chỉ tập trung phần lễ và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.