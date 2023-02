Liên hoan phim quốc tế Berlin 2023: Sự trở lại ngoạn mục

Sau 2 năm hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế nhằm chống đại dịch Covid-19, LHP quốc tế Berlin năm nay đánh dấu sự trở lại sôi động của ngành công nghiệp điện ảnh, với sự góp mặt của số lượng kỷ lục các tác phẩm - 827 bộ phim đến từ 121 quốc gia và vùng lãnh thổ. She Came To Me, một bộ phim hài lãng mạn của đạo diễn Rebecca Miller, được chọn ra mắt tại Berlinale.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Peter Dinklage, Marisa Tomei, Joanna Kulig, Brian d’Arcy James và Anne Hathaway. Berlinale năm nay cũng ghi nhận số lượng nữ đạo diễn khá đông, với 6 trong tổng số 18 đạo diễn dự giải. Tính ra, 11 trong số 18 đạo diễn từng có mặt tại LHP Berlin trước đây ở các hạng mục.

LHP năm nay có sự góp mặt của 3 đạo diễn lần đầu có phim tranh giải. Trong số 18 bộ phim tranh giải cao nhất Gấu vàng, Gấu bạc, có 15 phim lần đầu ra mắt khán giả quốc tế, trong đó có Suzume, do đạo diễn hoạt hình Nhật Bản Makoto Shinkai thực hiện, từng là hiện tượng phòng vé tại Nhật Bản.

Gần 300 bộ phim được công chiếu tại các rạp suốt thời gian diễn ra LHP. Một số bộ phim được kỳ vọng giành nhiều giải thưởng quan trọng: Biên kịch kiêm đạo diễn Makoto Shinkai trở lại với bộ phim hoạt hình Suzume nói về cô gái 17 tuổi nổi tiếng, người đi khắp Nhật Bản đóng những cánh cửa bí ẩn để ngăn chặn thảm họa.

Hiếm khi các bộ phim hoạt hình lọt vào những LHP lớn, khiến Suzume trở thành một hiện tượng. Phim hoạt hình Spirited Away năm 2002 từng giành được Gấu vàng, nên Suzume được kỳ vọng lặp lại thành tích này. Phim được phát hành tại Nhật Bản năm ngoái, là tựa phim đạt kỷ lục phòng vé thứ 3 trong nước.

Châu Á có thêm một đại diện đến từ xứ sở kim chi với bộ phim Past Live của nhà viết kịch kiêm đạo diễn Celine Song. Past Live là câu chuyện về 2 người bạn thời thơ ấu kết nối lại khi gia đình của họ di cư từ Hàn Quốc sang Mỹ. Hae Sung (Teo Yoo) và Nora (Greta Lee) kết nối lại qua mạng xã hội và sau đó ở New York, nơi họ đối mặt với những khái niệm về tình yêu, thời gian và số phận…

Năm nay, nữ diễn viên người Mỹ Kristen Stewart đảm nhiệm vai trò trưởng ban giám khảo. Kristen Stewart là nghệ sĩ trẻ nhất được ngồi vào chiếc ghế Trưởng ban Giám khảo tại LHP Berlin. Cô từng nổi danh qua các bộ phim như Panic Room, loạt phim Twilight, gần đây nhất là vai diễn Công nương Diana trong Spencer và với vai diễn này, cô đã được đề cử giải Oscar.

Trong khi đó, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm biên kịch Steven Spielberg sẽ được vinh danh Gấu vàng danh dự cho thành tựu trọn đời tại Berlinale. Bộ đôi đạo diễn Mariette Rissenbeek và Carlo Chatrian bày tỏ: “Trong suốt sự nghiệp đáng kinh ngạc của ông, Steven Spielberg không chỉ làm say mê nhiều thế hệ khán giả khắp thế giới mà còn mang lại ý nghĩa mới cho điện ảnh như một xưởng sản xuất những giấc mơ. Nếu Berlinale 2023 tượng trưng cho một sự khởi đầu mới, chúng tôi không thể tìm ra cách nào tốt hơn để khởi động nó bằng tác phẩm tuyệt vời của Spielberg”.