Loạt "bom tấn" sắp khuấy động rạp Việt 2025

Tom Cruise trở lại với Nhiệm vụ bất khả thi

Cuối tháng 5 này, Tom Cruise trở lại với Nhiệm vụ bất khả thi – Nghiệp báo cuối cùng (Mission: Impossible – The Final Reckoning). Lần này, kẻ thù không phải con người – mà là một trí tuệ nhân tạo toàn năng: The Entity.

Ra mắt từ phần 7 (Dead Reckoning Part One), The Entity là AI có khả năng tự tiến hóa và phát triển ý thức. Không thể truy vết, không có điểm yếu, không thể tiêu diệt, The Entity là hiện thân cho nỗi ám ảnh hiện đại: một cỗ máy hiểu con người hơn chính họ. Nó là hậu quả tất yếu của một thế giới tôn thờ dữ liệu và công nghệ nhưng đánh mất khả năng kiểm soát.

Tom Cruise trở lại với những pha hành động đỉnh cao

Phim khởi chiếu từ ngày 30-5 nhưng có các suất chiếu sớm trong ngày 28 và 29-5.

Bí kíp luyện rồng phiên bản người đóng

Bí kíp luyện rồng (How to Train Your Dragon) phiên bản live-action, đưa khán giả trở lại thế giới kỳ ảo nơi loài người và rồng cùng sinh tồn, mở ra những trận chiến mãn nhãn.

Lấy bối cảnh đảo Berk như bản hoạt hình gốc ra mắt năm 2010, phim theo chân Hiccup (Mason Thames) – con trai Tù trưởng Stoick – khi cậu phá bỏ truyền thống săn rồng bằng cách kết bạn với Toothless, chú rồng Night Fury huyền thoại.

Phiên bản người đóng của Bí kíp luyện rồng

Bản live-action hứa hẹn mở rộng thế giới thần thoại với hệ sinh thái rồng đa dạng về hình dáng, màu sắc và phong cách chiến đấu, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn.

Phim do Dean DeBlois – đạo diễn ba phần hoạt hình gốc, từng được đề cử Oscar và đoạt Quả cầu vàng chỉ đạo. Dàn diễn viên còn có: Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz và Murray McArthur.

Phim khởi chiếu từ 13-6.

Thương hiệu xác sống kinh điển chính thức tái xuất

Bộ đôi Danny Boyle và Alex Garland chính thức tái hợp trong hậu truyện 28 Years Later, tiếp nối hành trình kinh hoàng của đại dịch "Rage" đã đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong.

Phim lấy bối cảnh 28 năm sau ngày virus bùng phát. Trong một thế giới hậu tận thế, cha con Jamie (Aaron Taylor-Johnson) và Spike rời khỏi hòn đảo biệt lập – nơi trú ẩn cuối cùng – để khám phá đất liền. Tại đây, họ phát hiện những bí mật đen tối không chỉ về những kẻ nhiễm bệnh, mà còn về chính con người sống sót.

Cuộc chiến sinh tử trong 28 years later

Dưới bàn tay của Danny Boyle và Alex Garland, 28 Years Later hứa hẹn là màn tái xuất đầy tham vọng – không chỉ tiếp nối di sản, mà còn mở rộng thế giới xác sống qua lăng kính đậm chất điện ảnh và suy tư.

Phim khởi chiếu toàn quốc từ 20-6.

Brad Pitt trở lại đường đua

Sonny Hayes (Brad Pitt) được mệnh danh là "Huyền thoại chưa từng được gọi tên" là ngôi sao sáng giá nhất của FORMULA 1 (thể thức 1) trong những năm 1990 cho đến khi một vụ tai nạn trên đường đua suýt nữa đã kết thúc sự nghiệp của anh.

Ba mươi năm sau, Sonny trở thành một tay đua tự do, cho đến khi người đồng đội cũ của anh, Ruben Cervantes (Javier Bardem), chủ sở hữu một đội đua F1 đang trên bờ vực sụp đổ, tìm đến anh. Ruben thuyết phục Sonny quay lại với F1 để có một cơ hội cuối cùng cứu lấy đội và khẳng định mình là tay đua xuất sắc nhất thế giới.

Brad Pitt trong F1

Phim do đạo diễn Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) thực hiện, cùng ê-kíp kỳ cựu, hứa hẹn một trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn – không chỉ dành cho fan tốc độ mà còn chinh phục cả khán giả đại chúng.

Phim điện ảnh F1 khởi chiếu toàn quốc từ 27-6.

Thế giới khủng long tái xuất

Thế giới khủng long: Tái sinh (Jurassic World: Rebirth) – bom tấn hè 2025 và là phần thứ 7 trong loạt Jurassic Park đã chính thức trở lại.

Lần này, khán giả sẽ tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của các sinh vật đột biến đáng sợ, nổi bật là D-Rex (Distortus Rex) – một biến thể T-Rex sáu chi, lấy cảm hứng từ phong cách sinh vật học kinh dị của H.R. Giger.

Nhiều sinh vật mới xuất hiện trong Thế giới khủng long

Bối cảnh phim diễn ra 5 năm sau Jurassic World: Dominion, khi khủng long bị đẩy vào vùng xích đạo biệt lập. Tại đây, ba sinh vật khổng lồ trên cạn, dưới nước và trên không được cho là nắm giữ chìa khóa của một loại thuốc có thể cứu rỗi loài người.

Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 4-7.

Superman – bom tấn mở màn vũ trụ DC mới

Superman - phim điện ảnh đầu tiên của DC Studios do James Gunn đạo diễn sẽ khắc họa người hùng huyền thoại trong vũ trụ DC hoàn toàn mới, với sự kết hợp độc đáo của các yếu tố hành động đỉnh cao, hài hước và vô cùng cảm xúc. Một Superman với lòng trắc ẩn và niềm tin vào sự thiện lương của con người sẽ xuất hiện đầy hứa hẹn trên màn ảnh.

Hình tượng Superman mới xuất hiện trên màn ảnh rộng

Dưới bàn tay của James Gunn – đạo diễn loạt Guardians of the Galaxy, Superman không chỉ là phim siêu anh hùng mà còn là bước khởi đầu cho một DCU nhân văn, gần gũi và đầy màu sắc mới.

Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 11-7.

