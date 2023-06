Liên tiếp bắt nhiều đối tượng phạm tội có súng

Ngày 21-6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang tạm giữ Huỳnh Thanh Phú (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Trần Đức Anh Năng (sinh năm 1994, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí và trồng cần sa.

Trước đó, sáng 20-6, Tổ công tác 363 Công an quận Bình Tân tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Phú có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, công an thấy trong điện thoại của Phú có hình ảnh về việc trồng cần sa.

Kiểm tra nơi ở của Phú tại căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, công an phát hiện trong ngăn tủ bếp có túi chứa cây súng ngắn cùng 23 viên đạn. Tại tầng 2, công an phát hiện Năng và 30 cây cần sa. Phú khai khẩu súng trên được anh ta mua lại trên mạng với giá 1,1 triệu đồng; còn Năng khai số cần sa được mình mua hạt giống với giá 4,5 triệu đồng về trồng.

Cũng trong ngày 21-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cùng Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1995, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 16-6, Công an nhận tin báo của bé V. về việc bị một đối tượng đi xe máy mặc đồ công nghệ cướp chiếc ĐTDĐ khi đang đi ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Điều tra, công an xác định Phúc là nghi can gây án nên mời về trụ sở làm việc. Phúc có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản.

Một vụ khác, chiều 13-6, Huỳnh Khải Minh (sinh năm 2005, ngụ quận Tân Phú) chạy xe máy trên đường Vĩnh Viễn, quận 10, thì gặp Đỗ Quốc K. (sinh năm 2008, ngụ quận 10). Lúc này, K. chạy xe nẹt pô nên Minh vượt lên hỏi K. muốn gì thì K rẽ vào hẻm rồi đi mất.

Tối cùng ngày, Minh được Lê Minh Quân kể lại sự việc lúc K. rẽ vào hẻm lấy dao định đuổi theo đánh Minh. Bực tức, Minh rủ đồng bọn đến chung cư 312 đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 để nói chuyện với K.. Tại đây, Minh rủ K. đánh tay đôi nhưng K. không đồng ý và hẹn Minh gọi thêm người để đánh nhau.

2 giờ ngày 14-6, nhóm Minh tập hợp tại quán cà phê trên đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, rồi gọi cho K. để hẹn ra đánh nhau nhưng K. không ra. Lúc này, Minh dẫn cả nhóm đi qua chung cư 312 đường Lạc Long Quân tìm đánh K.

Đến nơi, nhóm Minh thấy nhóm K. đang ngồi uống cà phê nên cầm dao tự chế đuổi đánh nhóm. Nhóm còn đập phá bàn nhựa quán cà phê. Vụ việc khiến K. và Châu Duy T. (sinh năm 1992, ngụ quận 5) bị nhóm người chém trọng thương. Sau khi gây án, nhóm lên xe tẩu thoát.

Cùng lúc, tổ công tác 363 Công an TPHCM tuần tra ở kênh Tân Hóa, quận Tân Phú phát hiện An, Quân, Tài đang giữ một cây dao tự chế nên đưa về trụ sở. Sau khi lấy lời khai, tổ công tác bàn giao nhóm cùng tang vật cho Công an quận 11 xử lý. Sau đó, Công an đã triệu tập nhóm Minh lên làm việc; một số khác biết không thể trốn thoát nên lần lượt ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.