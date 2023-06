Bắt nhóm mua bán súng đạn ở TPHCM

Ngày 5-6, Công an quận Bình Tân cùng Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã triệt phá nhóm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.