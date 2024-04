Liên tiếp mưa đá, thiệt hại gia tăng

Mưa đá đêm 21 đến sáng 22-4 tại khu vực đèo Bông Lau (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn)

Trận mưa đêm 21 đến sáng 22-4 đã làm 2 người dân ở xã An Sơn (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) bị thương do ngói trên mái nhà rơi trúng người. Hàng loạt khu vực tại Lạng Sơn và Bắc Giang xuất hiện lớp mưa đá dày trong đêm, bắp đổ hàng loạt, trái cây non rụng tơi bời, khiến nông dân lo ngại.

Cùng ngày 22-4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai báo cáo, có thêm 8 người bị thương do dông lốc, mưa đá tại 4 tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Phú Thọ và bé Giàng Thị M. (5 tuổi, ngụ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) bị thiệt mạng do sập nhà. Báo cáo này chưa gồm 2 người ở tỉnh Lạng Sơn bị thương và 2 phụ nữ mất tích do cơn dông làm đắm thuyền ở hồ thủy điện Sơn La thuộc địa phận huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu (ngày 22-4 đã tìm được 2 thi thể).

Ngoài ra còn có thêm gần 6.900 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hại do mưa từ ngày 19 đến 21-4 (còn đợt mưa ngày 17 và 18-4 đã có hơn 5.300 ngôi nhà bị thiệt hại).

*Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, tình hình nắng nóng ở khu vực Tây Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Khoảng ngày 25-4, nắng nóng ở các khu vực này sẽ gia tăng thêm cường độ.

VĂN PHÚC