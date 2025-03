Lời khai của người phụ nữ cưỡi vali đi trên đường ở TPHCM

Ngày 23-3, liên quan đến vụ việc người phụ nữ cưỡi vali di chuyển trên đường ở TPHCM, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cùng tổ CSGT quận 1 và Công an phường Bến Nghé đã ra quyết định xử phạt hành chính bà T.T.N.T. (sinh năm 1982, ngụ TPHCM) với số tiền 225.000 đồng do lỗi “sử dụng bàn trượt, pa tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy”.