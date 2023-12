Long An: Bộ đội Biên phòng góp phần chăm lo tốt đời sống người dân biên giới

Cuộc chiến phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới luôn là trận chiến đầy cam go và nguy hiểm. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã đấu tranh, bắt giữ nhiều loại tội phạm, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.