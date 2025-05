Long An: Phát hiện gần 25 tấn sữa bột không rõ nguồn gốc

Ngày 26-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Long An) cho biết vừa phát hiện, xử lý 11.856 lon sữa bột không rõ nguồn gốc.

Ngày 23-5, Công an tỉnh Long An kiểm tra một căn nhà không số, thuộc ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước (Long An), phát hiện trong nhà có 11.856 lon sữa bột các loại (gồm các nhãn hiệu như: Z1000 Gold+; SANAKI; GROW IQ PLUS (SUN); GOLD 1; BIOTAR DIEST...), tương đương khoảng 25 tấn, trị giá hàng hóa ước tính hơn 3 tỷ đồng. Làm việc với lực lượng công an, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Công an đã niêm phong, thu giữ toàn bộ số sữa trên.

NGỌC PHÚC