Lòng dân thuận, việc khó cũng thành: Chủ trương đúng, cách làm đúng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM

PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, chuyện hiến đất mở rộng đường, hẻm là câu chuyện không mới ở TPHCM, nhưng kết quả thường rất bất ngờ, đặc biệt?

Đồng chí NGUYỄN MẠNH CƯỜNG: Đây là câu chuyện không mới bởi chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, hẻm được Thành ủy TPHCM triển khai thực hiện từ năm 1997 theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với mục tiêu tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường, mở rộng hẻm nhằm thực hiện việc chỉnh trang đô thị, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội…

Những năm đầu triển khai cũng có khó khăn nhất định. Một mặt do công tác tuyên truyền, vận động chưa đồng bộ, chưa kịp thời giải thích cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của chủ trương. Mặt khác, một bộ phận hộ dân ở trong những con hẻm nhỏ có diện tích nhà nhỏ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ khả năng sửa chữa lại nhà ở khi thực hiện việc hiến đất, nên kết quả chưa đạt yêu cầu. Sau một thời gian tập trung chỉ đạo, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động thông qua việc phát huy tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, lực lượng nòng cốt, nhất là việc tuyên truyền cho người dân thấy được lợi ích thiết thực của việc chỉnh trang nâng cấp, mở rộng hẻm, phong trào đã có sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Từ đó, nhân dân tự nguyện và tích cực tham gia phong trào hiến đất làm đường, mở hẻm. Nhân dân thành phố luôn thể hiện ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển chung của cộng đồng, của địa phương và từng khu dân cư, kết quả của việc thực hiện phong trào khẳng định rõ nét truyền thống và đặc trưng văn hóa, tính cách của người Sài Gòn - TPHCM.

Chúng ta sẽ không có kết quả hôm nay, nếu không có sự chung tay, đồng thuận và ủng hộ của đông đảo người dân thành phố. Phong trào đã thể hiện ý Đảng, lòng dân, phát huy được truyền thống và đặc trưng văn hóa, tính cách của người Sài Gòn - TPHCM. Nhân dân thành phố ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển chung của cộng đồng, của địa phương và từng khu dân cư; tạo được không khí đoàn kết, dân chủ, củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với nhân dân. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Phong trào hiến đất mở rộng đường, hẻm đã chứng minh phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” thật sự phát huy hiệu quả lớn?

Tôi cho rằng, kết quả đạt được của cuộc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, hẻm đã khẳng định rõ ràng phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” là một trong những giải pháp tối ưu, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống người dân trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp. Chủ trương đúng, cách làm đúng, ý Đảng đã hòa với lòng dân nên cuộc vận động đã thật sự mang lại những kết quả to lớn, không chỉ với chính người dân ở từng địa bàn có liên quan mà còn đối với sự phát triển của TPHCM.

Lãnh đạo phường 7, quận Phú Nhuận tặng quà cảm ơn người dân đã đồng thuận hiến đất để mở rộng hẻm 76/47 Phan Tây Hồ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, cốt lõi của công tác hiến đất mở rộng hẻm là gì, từ đó có yêu cầu gì đối với cán bộ làm công tác dân vận trong nhiệm vụ này?

Việc hiến đất mở rộng, nâng cấp hẻm không chỉ có lợi cho người dân về việc đi lại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bảo đảm an toàn PCCC, an ninh trật tự…, mà về lâu dài sẽ góp phần kết nối giao thông cho khu vực, giúp phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Do vậy, điều quan trọng là phải làm cho người dân thấy được những lợi ích mang lại, nhất là về chất lượng cuộc sống tại các khu dân cư được cải thiện, nâng lên sau khi mở rộng đường, hẻm.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã được triển khai thực hiện nhuần nhuyễn, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo niềm tin nơi nhân dân. Ở nhiều địa phương, các bước được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao trước người dân của hệ thống chính trị, nhất là của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Công tác dân vận được triển khai theo tinh thần “Dân vận khéo”; các đảng viên, đoàn viên, hội viên trong khu dân cư đi đầu, gương mẫu thực hiện; cơ quan quản lý nhà nước phải tận tình hỗ trợ người dân về các thủ tục sửa chữa nhà, cấp giấy phép, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở một cách nhanh chóng. Vận động nhân dân hiến đất làm đường, mở rộng hẻm không phải là công việc dễ dàng, mà phải làm công phu đến từng hộ, từng thành viên trong gia đình, đặc biệt phải phát huy vai trò tự quản của người dân… Và có lẽ bài học sâu sắc nhất là bài học về lòng dân. Đó là, chủ trương đúng đắn cùng cách làm hợp lòng dân và mang lại lợi ích hài hòa. Một khi có sự đồng thuận của người dân thì việc khó mấy cũng làm được.

Thời gian tới, TPHCM đặt mục tiêu gì trong vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm?

Mục tiêu của TPHCM là phải làm sao để việc chỉnh trang đô thị gắn với từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân. Mục tiêu xa hơn là hướng đến phát triển đô thị gắn với hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị xanh, văn minh; đầu tư hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, khai thông kênh, rạch, đảm bảo vệ sinh môi trường. Thành phố luôn xác định người dân là chủ thể trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các chủ trương của thành phố. Các nhiệm vụ phát triển thành phố được thực hiện theo hướng luôn đáp ứng và phục vụ tốt nhất lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, phải hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác dân vận, góp phần tích cực trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hệ thống dân vận các cấp tại TPHCM sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vận dụng và thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhất là nội dung “dân thụ hưởng” trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; chú trọng việc lắng nghe, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân nhằm tăng cường sự đồng thuận của người dân và kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân; không ngừng đổi mới phương thức vận động nhân dân phù hợp với thực tiễn phát triển mạnh mẽ đô thị thành phố.

THÁI PHƯƠNG - THU HƯỜNG thực hiện