Masan Consumer: Dự kiến đạt tăng trưởng đến 15% trong quý 1-2025

Biên lợi nhuận gộp đạt 46,6%, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận vượt trội so với thị trường

Với vị thế dẫn đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh, Masan Consumer (MCH) tiếp tục báo cáo kết quả kinh doanh quý 4-2024 và cả năm 2024 ấn tượng. Theo đó, doanh thu quý 4-2024 và năm 2024 của MCH đạt lần lượt là 8.942 tỷ đồng và 30.897 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3% và 9,4% so với cùng kỳ năm trước. MCH tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường.

Trong năm 2024, MCH cải thiện biên lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Post-MI margin) đạt mức 25,3%. Đáng chú ý, MCH đã cải thiện biên lợi nhuận gộp cả năm lên mức 46,6%, tăng 70 điểm cơ bản so với năm 2023, nhờ vào chiến lược cao cấp hóa tại ngành hàng Thực phẩm tiện lợi, kết hợp tốt hơn các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn và chiến lược giá ở các ngành hàng quan trọng.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart

Động lực thúc đẩy kết quả tích cực của Masan Consumer đến từ chiến lược cao cấp hóa được triển khai trong ngành hàng Thực phẩm tiện lợi (Tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước) và Gia vị (Tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước), và thực thi các phát kiến đổi mới trong ngành hàng Đồ uống (Tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước). Theo đó, trong năm 2024 các sản phẩm đổi mới đã mang về doanh thu gộp là 2.142 tỷ đồng, tăng ~87% so với năm 2023.

Ở thị trường quốc tế, MCH cũng ghi nhận những con số tích cực. Doanh thu đạt mức đạt mức tăng trưởng 30,8% trong quý 4-2024 so với cùng kỳ.

Nối dài đà tăng trưởng hai chữ số trong năm 2025

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1-2025 ước đạt 573,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,0%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,6% (cùng kỳ năm 2024 tăng 5,6%).

Một số yếu tố tác động tăng trưởng thương mại bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng vừa qua được cho là đến từ nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi; lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng; khách du lịch nội địa tăng. Những con số tích cực đầu năm đã cho thấy rõ niềm tin tiêu dùng cải thiện và khả năng tiết kiệm tăng, tạo nền tảng cho nhu cầu tiêu dùng phục hồi rõ ràng hơn vào năm 2025.

Sản phẩm nước mắm Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn mới được ra mắt

Sự tích cực về tiêu dùng trong năm 2025 cũng thể hiện trong báo cáo của các tổ chức tài chính. Đơn cử, theo dự báo của VNDIRECT, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành sẽ tăng khoảng 10%-10,5% vào năm 2025 (cao hơn con số 9% của năm 2024) nhờ thị trường việc làm phục hồi và thu nhập thực tế được cải thiện do tăng trưởng kinh tế mở rộng, xu hướng lạm phát hạ nhiệt và kỳ vọng đầu tư công thực hiện tăng tốc trong năm 2025 giúp cải thiện nhu cầu trong nước.

Với xu thế tích cực của tiêu dùng trong năm 2025, những doanh nghiệp như Masan Consumer được dự đoán sẽ hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao và đạt những kết quả tích cực, tiếp tục nối dài đà tăng trưởng hai chữ số trong năm 2025.

Niêm yết trên sàn HoSE

Sở hữu vị thế top đầu ngành hàng tiêu dùng, kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng qua những năm gần đây, giá cổ phiếu MCH của Masan Consumer liên tiếp lập đỉnh mới, MCH không khó để đáp ứng điều kiện niêm yết (hiện giao dịch tại UPCoM). Nhịp tăng liên tục của giá cổ phiếu MCH với tính thanh khoản cao là minh chứng cho niềm tin mạnh mẽ từ thị trường vào những thành tựu doanh nghiệp đạt được trong suốt thời gian qua.

Trong tháng 10-2024, công ty này đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai chuyển giao dịch cổ phiếu MCH từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Bên cạnh đó, mới đây, MCH cũng thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 12-2 để thực hiện đợt phát hành hơn 326,8 triệu cổ phiếu. Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ. Đợt chào bán cổ phiếu với giá chỉ bằng 1/20 thị giá có thể tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho cổ đông hiện hữu, đồng thời , giúp nhiều cổ đông nhỏ lẻ có thể tiếp cận cổ phiếu của MCH

Trước động thái thông qua của cổ đông về kế hoạch niêm yết MCH lên sàn HoSE và thông báo thực hiện phát hành có thể thấy rằng bước đi chiến lược này của Masan Consumer đang đi đúng lộ trình đề ra, giúp gia tăng giá trị cho cổ đông.

Đặt mục tiêu tăng trưởng đến 15% trong năm 2025

Hướng về năm 2025, cùng với sự tích cực của xu hướng tiêu dùng, MCH dự kiến doanh thu đạt trong khoảng 33.500 - 35.500 tỷ đồng, tăng trưởng 8% - 15% so với cùng kỳ và EBITDA đạt 8.800 - 9.300 tỷ đồng, tăng trưởng 6% - 12% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Masan Consumer sẽ tiếp tục triển khai chiến lược cao cấp hóa trong ngành hàng Gia vị & Thực phẩm tiện lợi. Đơn vị này sẽ tăng cường vị thế dẫn đầu thị trường trong phân khúc cao cấp bằng cách chuyển đổi từ mì ăn liền sang các bữa ăn chế biến sẵn như “Lẩu Tự Sôi”, “Cơm Tự Chín” và “Lẩu Cầm Tay”. Những phát kiến trong ngành hàng Thực phẩm tiện lợi giúp MCH nắm bắt tăng trưởng trong xu hướng tiêu dùng bên ngoài gia đình.

Người tiêu dùng mua sắm nước giặt xả Chante

Đối với ngành hàng Đồ uống và Chăm sóc gia đình cá nhân, MCH sẽ mở rộng danh mục WakeUp247 và giành thị phần trong phân khúc trà uống liền (RTD) với các sản phẩm mới của Tea365; tái cấu trúc danh mục để tập trung xây dựng các sản phẩm mới thuộc Chante và Net, tham gia sâu hơn vào thị trường chăm sóc cá nhân.

Tại thị trường quốc tế, Masan Consumer hướng đến mục tiêu đạt mức tăng trưởng 20% ​​trở lên bằng cách tập trung vào các thị trường chính như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và EU với danh mục sản phẩm gia vị, thực phẩm tiện lợi và cà phê hòa tan.