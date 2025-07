Masan: bốn năm liên tiếp vào Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu Việt Nam

Ngày 15-7-2025, Tập đoàn Masan được vinh danh trong Bảng xếp hạng “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu Việt Nam” do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức. Đây là năm thứ tư liên tiếp Masan có mặt trong bảng xếp hạng này, tiếp tục được công nhận ở cả hai hạng mục trọng yếu: Quản trị doanh nghiệp xuất sắc và Hoạt động CSR nổi bật.

Tập đoàn Masan đạt 2 hạng mục trong Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025

Chương trình bình chọn có sự thẩm định của nhiều tổ chức uy tín như HSBC Việt Nam, PwC Việt Nam, Schneider Electric, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Talentnet, VinaCapital… với tiêu chí đánh giá dựa trên chiến lược phát triển bền vững, hiệu quả quản trị, tác động xã hội, môi trường và khả năng tạo giá trị dài hạn cho các bên liên quan

Quản trị doanh nghiệp xuất sắc: Nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Với triết lý “doing well by doing good”, Masan - một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về tiêu dùng – bán lẻ, đặt mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu có chất lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của hơn 100 triệu người tiêu dùng tại Việt Nam và quốc tế.

Tổ hợp nhà máy chế biến Masan MEATLife

Hệ sinh thái của Masan bao gồm các công ty thành viên và thương hiệu hoạt động trong nhiều lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng như: Hàng tiêu dùng nhanh Masan Consumer (Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Wake-Up 247); Thịt có thương hiệu - Masan MEATLife (MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi); Chuỗi bán lẻ - WinCommerce (WinMart, WinMart+); Chuỗi trà và cà phê Phúc Long Heritage (Phúc Long); Masan High-Tech Materials (vật liệu công nghệ cao).

Trên hành trình phát triển, Masan từng bước tích hợp yếu tố bền vững vào chiến lược kinh doanh, với mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng tài chính và trách nhiệm môi trường – xã hội – quản trị (ESG). Định hướng này được cụ thể hóa thông qua các hoạt động như đổi mới sản phẩm, quản trị chuỗi cung ứng, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn và triển khai các sáng kiến cộng đồng dài hạn.

Chương trình đào tạo, chia sẻ nội bộ tại Masan

Để tăng tính đồng bộ, Masan đã thành lập Ủy ban ESG cấp Tập đoàn từ năm 2023 nhằm điều phối và giám sát việc thực thi trên toàn hệ sinh thái. Khung phát triển bền vững của Masan dựa trên ba trụ cột: Thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng bền vững; Chăm sóc môi trường và cộng đồng; Nhân viên và khách hàng tin yêu. Khung này được xây dựng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và IFC Performance Standards, hướng đến việc vận hành hiệu quả đi kèm với trách nhiệm môi trường và xã hội trong dài hạn.

Các em học sinh tham quan nông trại WinEco

Trong năm 2024, một số kết quả tiêu biểu phản ánh nỗ lực của Masan trong thực thi chiến lược phát triển bền vững có thể kể đến gồm:

100% nhà máy đạt chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế (FSSC 22000, ISO 22000, HACCP)

25,26% năng lượng sử dụng tại nhà máy đến từ nguồn tái tạo

Tỷ lệ quản lý nữ cấp trung trở lên đạt 43%; phụ nữ chiếm 62% tổng số nhân sự

2.555 lớp đào tạo nội bộ được triển khai, với hơn 58.000 lượt tham gia

Khả năng vận hành theo chuẩn quốc tế, kết hợp với mô hình quản trị linh hoạt và cam kết minh bạch, giúp Masan duy trì vị thế cạnh tranh và tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Gắn kết với cộng đồng, bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực

Phát triển bền vững tại Masan không dừng lại ở cải tiến sản phẩm hay tiết giảm chi phí môi trường, mà còn được thể hiện rõ trong các chương trình vì cộng đồng. Trong năm 2024, Masan đã phân bổ hơn 144 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, tập trung vào giáo dục, y tế, dinh dưỡng.

Khu vực bảo vệ môi trường tại Masan High-Tech Materials

Riêng công ty thành viên Masan Consumer đã triển khai 9 chương trình cộng đồng, với tổng ngân sách hơn 25 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, các công ty thành viên khác trong hệ sinh thái như Masan MEATLife và WinCommerce, Masan High-Tech Materials cũng triển khai các sáng kiến ESG thiết thực.

Ở mảng thịt có thương hiệu, Masan MEATLife đẩy mạnh phát triển các trang trại công nghệ cao hướng tới vận hành sinh thái và tiết kiệm năng lượng. Cụ thể, hệ thống trang trại heo tại Nghệ An (Farm S1 và S2) ứng dụng công nghệ xử lý khí sinh học từ chất thải chăn nuôi. Năm 2024, ước tính khoảng 3,67 triệu m³ khí sinh học (methane) được tạo ra thông qua quá trình phân hủy kỵ khí, phục vụ sản xuất điện tại chỗ. Sáng kiến này không chỉ giảm thiểu tác động môi trường mà còn góp phần tạo nguồn năng lượng tái tạo giúp tiết giảm chi phí vận hành.

Trong ngành bán lẻ, WinCommerce đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại điểm bán nhằm nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững. Doanh nghiệp khuyến khích khách hàng sử dụng túi phân hủy sinh học và túi tái sử dụng, góp phần giảm thiểu chất thải nhựa và hình thành thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Về phía Masan High-Tech Materials, đơn vị tiếp tục kết hợp vận hành khai thác khoáng sản với các chương trình phục hồi sinh thái. Một sáng kiến tiêu biểu là dự án hợp tác với Viện UFU (CHLB Đức) trong việc trồng thử nghiệm cây năng lượng tại khu vực sau khai thác. Nghiên cứu cho thấy cây keo lai (Acacia Hybrid) có thể hấp thụ khoảng 172 tấn CO₂ mỗi hecta sau 6 năm, là tiền đề cho mô hình phủ xanh bền vững.