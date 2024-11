Mất tiền, mang tật vì “chân mày phong thủy”

Thời gian gần đây, các cơ sở thẩm mỹ “chân mày phong thủy” mọc lên như nấm sau mưa với những lời quảng cáo hấp dẫn như thay tướng đổi vận, mang lại tài lộc, may mắn, vận mệnh giàu sang… Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cảnh giác, tránh sa vào hoạt động mê tín dị đoan để không phải gánh chịu hệ lụy nghiêm trọng.

Chưa đổi vận đã… đổ nợ

Không khó để có thể bắt gặp hàng ngàn trang quảng cáo, hội nhóm mang tên “chân mày phong thủy” trên mạng xã hội. Điểm chung của các cơ sở này là thường sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, nghệ sĩ để gia tăng niềm tin cho khách hàng. Đi kèm với đó là những lời quảng cáo “có cánh” về công nghệ cao và chi phí hấp dẫn… khiến nhiều khách hàng bỏ ra số tiền rất lớn để thực hiện, nhưng kết quả không như mong đợi.

Khách hàng đến xăm “chân mày phong thủy” tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận 10, TPHCM

Điển hình mới đây, Sở Y tế TPHCM thông tin vừa tiếp nhận đơn của một nạn nhân là Việt kiều Mỹ tố giác cơ sở Viên Viên (284 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10, TPHCM) hoạt động có dấu hiệu lấn sân trong lĩnh vực y tế, như sử dụng các chất không rõ tiêm vào vùng mặt, sử dụng các máy laser, thiết bị phát năng lượng nhằm thay đổi phong thủy khuôn mặt khiến khách hàng phải trả chi phí rất lớn với tổng số tiền 425 triệu đồng, nhưng sau khi thực hiện lại không được như ý.

Còn chị T.C. (ngụ quận 6, TPHCM), là nạn nhân khi thực hiện “chân mày phong thủy” tại cơ sở Ngọc San (693 đường 3 Tháng 2, phường 6, quận 10) cho biết, sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội, chị đã nhắn tin vào trang Facebook của cơ sở này và được báo giá làm chân mày là 750.000 đồng.

Tuy nhiên, khi đến cơ sở, nhân viên tư vấn sang gói 16 triệu đồng và 40 triệu đồng, mở 3-8 cung. “Sau khi được tư vấn làm chân mày, tôi lại được tư vấn làm môi với giá 30 triệu đồng và được tặng dịch vụ làm “lễ đón lộc”, do cô Ngọc San đích thân làm. Trong lúc nằm trên giường để nhân viên thoa thuốc tê lên chân mày và môi, tôi tiếp tục được nhân viên tư vấn cần làm thêm các dịch vụ khác như má hóp, rãnh cười... để khắc phục, nếu không tài lộc sẽ không phát triển”, chị C. chia sẻ. Chị C. cho hay, sau khi thực hiện gói mở cung tài vận với tổng số tiền hơn 86 triệu đồng, đến nay chị chưa thấy có thay đổi gì.

Sự cố y khoa chực chờ

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện hoạt động của các cơ sở “chân mày phong thủy” tại TPHCM đang có xu hướng gia tăng, xuất phát từ nhu cầu làm đẹp và cải thiện diện mạo cá nhân ngày càng cao. Nhiều cơ sở quảng cáo không đúng sự thật, không có cơ sở khoa học về dịch vụ thẩm mỹ kèm các yếu tố phong thủy; lôi kéo, dẫn dụ khách hàng thực hiện nhằm cải thiện vận mệnh, sức khỏe, tài lộc của khách hàng...

Tuy nhiên, những cơ sở này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, lo ngại, đặc biệt là các sự cố y khoa. “Hầu hết các cơ sở này bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt vì vi phạm trong việc sử dụng thuốc, các chất và thiết bị y tế để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác), làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người)”, PGS-TS Tăng Chí Thượng thông tin.

Hiện Sở Y tế đã tổng hợp hồ sơ, tài liệu do người dân cung cấp chuyển đến cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh hoạt động kinh doanh dịch vụ xăm “chân mày phong thủy” có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. “Người dân cần thận trọng trước những thông tin quảng cáo của các cơ sở “chân mày phong thủy” khi chưa rõ thông tin hoạt động của cơ sở, chưa có những kiểm chứng khoa học liên quan phong thủy, dễ sa vào hoạt động mê tín dị đoan và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng khuyến cáo.

Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, nêu ý kiến, nâng cung chân mày là một phẫu thuật xâm lấn. Thủ thuật này đòi hỏi người thực hiện phải là các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo bài bản, nắm vững kiến thức về giải phẫu và ngoại khoa, có kinh nghiệm và chuyên môn cao, tuân thủ nguyên tắc vô trùng. Khi thực hiện ở những cơ sở không uy tín, người dân có thể đối mặt với nguy cơ rủi ro từ bước thăm khám, chẩn đoán ban đầu không chính xác, dẫn đến hướng điều trị không phù hợp.

Hậu quả là dẫn đến những tai biến trong và sau quá trình phẫu thuật, như cung mày bị lệch, tổn thương các cấu trúc da, mạch máu và thần kinh, sưng bầm kéo dài, nhiễm trùng, sẹo xấu sau thủ thuật. Thậm chí, có những trường hợp nhiễm trùng hoại tử nặng lan rộng hết cả phần trán, lan xuống gốc mũi, mắt, thái dương và phần trung tâm trán loét sâu đến mức lộ rõ phần cơ…

Thống kê của Bệnh viện Da liễu TPHCM cho thấy, hàng năm bệnh viện tiếp nhận từ 200-500 ca tai biến trong thẩm mỹ nội khoa. Trong đó, gần 70% từ hoạt động tiêm chích; 16% từ sử dụng các máy laser, ánh sáng và thiết bị năng lượng; 10% từ việc tái tạo da bằng hóa chất. Các ca tai biến mà bệnh viện này tiếp nhận chủ yếu được thực hiện tại các spa, thẩm mỹ viện không được cấp phép (chiếm hơn 77%).

MINH NAM