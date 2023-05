Mâu thuẫn trong bàn nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 23-5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Hải (24 tuổi, trú buôn Ko H Neh, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 22-5, Hải có đến nhà một người bạn ở cùng buôn để nhậu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thì Lê Trọng Trường Huy (20 tuổi, cùng trú buôn Ko H Neh) cũng đến nhậu chung.

Do có nhậu từ trước, nên khi ngồi vào bàn Huy đã say và có lời to tiếng, chửi bới những người xung quanh.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy Huy vẫn có những lời khó nghe nên Hải nói với Huy: “Ở đây anh em ăn nhậu vui vẻ không có nói chuyện gây lộn”. Nghe vậy, Huy nói: “Dù anh Hải có quen ai, ra đường em gặp em cũng đánh được". Nói xong, Huy đứng dậy dùng hai tay lật bàn nhậu khiến đồ ăn trên bàn văng vào người Hải. Thời điểm này, thấy trên bàn nhậu có con dao thái lan nên Hải đã nhặt lên rồi cầm dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực trái của Huy khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Huy được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 23-5, Hải đã đến Công an xã Cuôr Đăng đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.