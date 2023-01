Miền Bắc rét buốt, miền Nam nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hôm nay 25-1 (mùng 4 tháng Giêng Âm lịch), miền Nam tiếp tục ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 29-33 o C.

Tại Hà Nội và miền Bắc sáng sớm nay, 25-1 rét tê tái kèm nắng hanh khô do nằm sâu trong tâm khối không khí lạnh cường độ rất mạnh. Nhiệt độ tại Hà Nội sáng sớm nay chỉ còn 7-9oC (nhiệt độ cao nhất vào trưa nay cũng chỉ 15oC).

Còn tại các khu du lịch Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang)… rạng sáng nay nhiệt độ chỉ có 2-3oC. Nhiều nơi sương mù dày đặc. Trên đỉnh Fansipan (Sa Pa) hôm qua và hôm nay đều xuất hiện hiện tượng băng giá.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh tràn xuống Bắc bộ lần này là không khí lạnh có đặc tính khô nên tại Hà Nội, nắng lên từ sáng sớm nhưng trời rét buốt về đêm và sáng, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn. Người dân đi đường phải đeo găng tay, mặc áo ấm dày.